Hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có thể được miễn lập hoá đơn điện tử

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Nội dung đáng chú ý trong đó là cơ quan soạn thảo đề xuất các trường hợp sau không phải sử dụng hóa đơn điện tử.



Nhiều quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Thứ nhất, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ không phải sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 500 triệu đồng trở xuống.

Thứ hai, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, đã được chủ quản sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo từng giao dịch trừ trường hợp người mua yêu cầu thì chủ quản sàn thương mại điện tử có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử giao cho người mua.

Thứ ba, trường hợp khác là các đại lý bảo hiểm, cá nhân hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện khấu trừ thuế đối với doanh thu lũy kế đạt ngưỡng doanh thu thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp người mua yêu cầu lập hóa đơn.

Thứ tư, các khoản phí và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm (bao gồm nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm), giao dịch tiền gửi, giao dịch tài chính (chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán, phát hành chứng khoán sơ cấp, giấy tờ có giá), bán nợ, giao dịch ngoại tệ và giao dịch sản phẩm phái sinh.

Dự thảo nghị định cũng đề xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không áp dụng đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định thì không nhất thiết phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Bộ Tài chính cũng đề xuất cho phép lập hóa đơn điện tử tổng hợp cuối ngày trong một số trường hợp bán hàng, dịch vụ cho cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn. Cơ chế này áp dụng với các lĩnh vực có hệ thống phần mềm quản lý giao dịch chi tiết như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, chuyển tiền qua ví điện tử, trông giữ xe, chiếu phim hoặc bưu chính, vận chuyển cho sàn.

Bên cạnh đó, một số loại hình vận tải công cộng như tàu điện, xe buýt và taxi có phần mềm tính tiền cũng được phép lập hóa đơn tổng cuối ngày nếu hệ thống quản lý có đầy đủ thông tin chuyến đi, giá cước. Tương tự, các cơ sở giáo dục có phần mềm quản lý học phí và lưu trữ phiếu thu điện tử có thể tổng hợp lập hóa đơn cuối ngày nếu người học không yêu cầu hóa đơn riêng.