Không phải TP. HCM hay Hà Nội, đây mới là địa phương có GRDP bình quân cao nhất Việt Nam

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, quy mô nền kinh tế đạt 368.445 tỷ đồng, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.400 USD, xếp thứ nhất toàn quốc.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, một trong những thành tựu nổi bật nhất của Quảng Ninh trong năm 2025 là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 11,89%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất cả nước và cũng là mức cao nhất trong toàn bộ giai đoạn 2021-2025. Quy mô nền kinh tế ước đạt 368.445 tỷ đồng, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4,63%; Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 46,18%; Khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 49,19%. Kết quả này cho thấy nền kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi, tăng tốc mạnh mẽ sau đại dịch, đồng thời phản ánh hiệu quả của các chính sách điều hành linh hoạt, kiên định với mục tiêu phát triển bền vững.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó dịch vụ tiếp tục đóng vai trò động lực. Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong năm 2025 ước đạt 21,28 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch tăng 22,46%, khẳng định sức hấp dẫn thương hiệu điểm đến Quảng Ninh trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, có chiều sâu, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, môi trường và văn hóa địa phương.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu ước tăng 16,5% so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Công tác quản lý cửa khẩu, đầu tư hạ tầng logistics và thúc đẩy thương mại biên giới tiếp tục được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2025 ước đạt 82.235 tỷ đồng, bằng 149% dự toán Trung ương giao và 143% dự toán tỉnh giao, tăng tới 53% so với cùng kỳ, vượt 43% kế hoạch. Riêng "điểm nghẽn" nhiều năm qua về thu tiền sử dụng đất đã được tháo gỡ hiệu quả, với số thu ước đạt 26.460 tỷ đồng, bằng 481% dự toán. Điều này khẳng định sự chủ động vào cuộc của các cấp chính quyền, công tác chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và tuân thủ pháp luật, tạo nguồn lực đầu tư quan trọng cho phát triển.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Trong năm, toàn tỉnh có khoảng 2.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vượt 15% kế hoạch. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách ước đạt 503.447 tỷ đồng, gấp 16,74 lần so với cùng kỳ; phản ánh niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với môi trường đầu tư của Quảng Ninh.

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, kinh tế số được triển khai bảo đảm tiến độ. Nhờ đó, hiệu quả quản trị nhà nước được nâng cao, minh bạch hóa quy trình, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, năm 2025, Quảng Ninh đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước về Chỉ số sáng tạo cấp địa phương, khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động nắm bắt xu thế phát triển của Quảng Ninh.

Sang năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt trên 15%. Tỉnh tập trung nguồn lực tài chính trong và ngoài ngân sách để triển khai các công trình, dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long, dự án đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, xây dựng quy hoạch và triển khai dự án trung tâm hành chính tỉnh, dự án dịch vụ du lịch và đô thị tại khu vực vịnh Cửa Lục với diện tích khoảng 8.000 ha; quy hoạch và triển khai xây dựng cảng biển Con Ong-Hòn Nét; triển khai dự án khu vực tâm linh, nghỉ dưỡng tại quần thể khu di tích danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc, diện tích khoảng 5.000 ha.