Siêu dự án metro 60.000 tỷ đồng, dài hơn 40km nối TP.HCM đến sân bay lớn nhất Việt Nam có diễn biến mới

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Minh có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để tháo gỡ những vướng mắc của địa phương trong phát triển hạ tầng giao thông.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai báo cáo một số vướng mắc trong phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó có dự án có dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành

Theo đó, dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành có tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4km. Điểm đầu nằm tại ga S0 tại Tân Vạn, điểm cuối tại sân bay Long Thành.

Hướng tuyến bắt đầu từ ga S0, tuyến đi theo quy hoạch, vượt sông Đồng Nai và đi dọc Quốc lộ 1, kết nối vào nhà ga S1 của Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai.

Sau đó, tuyến đi theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Long Thành, dọc theo ĐT.771, cắt qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối vào nhà ga SA; tiếp tục theo hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành.

Metro số 1 nối dài có tốc độ thiết kế tối đa 120km/h (90km/h trong hầm), tốc độ vận hành tối đa là 110km/h (80km/h trong hầm). Dự án sử dụng đoàn tàu động lực phân tán (EMU), vận hành tự động cấp độ 4 (GoA4).

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi làm việc

Hệ thống cấp điện cho tuyến metro sử dụng dòng điện một chiều 1.500V DC (cấp điện trên cao) hoặc 750V DC (cấp điện từ đường ray thứ ba).

Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư 60.261 tỷ đồng (bao gồm 4.323,2 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng). Thời gian thực hiện từ 2025-2029.

Về chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, theo UBND TPHCM, căn cứ Luật Đường sắt năm 2025, đối với dự án đường sắt được đầu tư theo phương thức PPP, nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần đất dành cho đường sắt từ ngân sách. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành dự án đầu tư công độc lập.

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận, phân tích, đánh giá các phương án đề xuất, kiến nghị của tỉnh Đồng Nai, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong việc vận chuyển hành khách, kết nối Biên Hòa với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Từ đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị bổ sung Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào quy hoạch chung của tỉnh Đồng Nai để thực hiện.

"UBND tỉnh Đồng Nai cần chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) để xác định rõ hướng tuyến và điểm kết nối với sân bay Long Thành; xác định rõ công nghệ, tiêu chuẩn, bảo đảm tính đồng bộ, thông suốt với hệ thống metro hiện hữu" - Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị.

TP.HCM chuẩn bị các phần việc cho metro Bến Thành - Suối Tiên nối Long Thành

Cùng ngày, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 6/2/2026 của HĐND Thành phố về việc thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư, đi qua địa bàn hai địa phương.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Dự án đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đường sắt năm 2025, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; kịp thời tham mưu UBND Thành phố phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Khẩn trương tham mưu UBND Thành phố tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thành dự án độc lập; đồng thời, đề xuất giao nhiệm vụ chủ đầu tư và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định của Luật Đường sắt năm 2025, Luật Đầu tư công năm 2024 và các quy định có liên quan.

Tham mưu UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố bố trí vốn cho Dự án, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Rà soát, đánh giá tính khả thi phương án tài chính và cơ chế phối hợp giữa hai địa phương, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, hài hòa lợi ích, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thống nhất các nội dung về tiến độ, hướng tuyến, phương án công nghệ, quy chuẩn – tiêu chuẩn áp dụng và giải pháp thiết kế tại các điểm kết nối, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, hiệu quả kinh tế – kỹ thuật và thuận lợi trong khai thác, vận hành.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, phối hợp Ban Quản lý Đường sắt đô thị rà soát tổng thể các công việc, xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tuyến đường sắt đô thị Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố, bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong năm 2030, đồng bộ với tuyến kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh minh họa AI

Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch có liên quan, bảo đảm điều kiện pháp lý về quy hoạch để triển khai các bước tiếp theo của Dự án theo quy định; đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thống nhất phương án tuyến, bảo đảm kết nối đồng bộ, thuận lợi. Rà soát quy hoạch các dự án lân cận và các dự án kết nối, bảo đảm không chồng lấn, không xung đột, tổ chức đấu nối hợp lý, phát huy hiệu quả khai thác hệ thống giao thông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục về môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố, bảo đảm đồng bộ với tiến độ chuẩn bị và khởi công Dự án, không để ảnh hưởng tiến độ chung.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, được quy hoạch triển khai theo 3 giai đoạn, với tổng mức đầu tư khoảng 336.600 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD). Khi hoàn thành, đây sẽ trở thành sân bay có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Ngọc Khánh