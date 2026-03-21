Bán hàng online doanh thu 45 tỷ nhưng không đóng thuế, người phụ nữ ở Hà Tĩnh lĩnh án tù

21-03-2026 - 10:52 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bán hàng online qua Facebook nhưng kê khai thuế không đúng thực tế, một phụ nữ ở Hà Tĩnh vừa bị tòa tuyên 12 tháng tù vì hành vi trốn thuế.

Ngày 20/3, TAND khu vực 4 (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Thỏa (SN 1993, trú tại xã Hương Khê) về hành vi trốn thuế.

Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, kết quả điều tra cho thấy trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2024, Phạm Thị Thỏa kinh doanh quần áo và phụ kiện thông qua tài khoản Facebook mang tên “Thỏa Phạm”. Để phục vụ hoạt động buôn bán, Thỏa đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại địa chỉ số 141 đường Phan Đình Phùng, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Phạm Thị Thỏa tại tòa - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trong quá trình bán hàng, bị cáo sử dụng dịch vụ giao hàng và thu tiền hộ (COD) của nhiều đơn vị vận chuyển như J&T Express, Viettel Post và Bưu điện Việt Nam. Thống kê cho thấy, từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2024, tổng số tiền COD mà Thỏa nhận được thông qua các đơn vị này lên tới gần 45 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thay vì kê khai doanh thu đúng với thực tế để thực hiện nghĩa vụ thuế, bị cáo đã lợi dụng hình thức nộp thuế khoán dành cho hộ kinh doanh cá thể để che giấu doanh thu. Cơ quan chức năng xác định Thỏa đã cố tình khai báo thiếu và không đầy đủ số liệu bán hàng với cơ quan thuế nhằm giảm số tiền thuế phải nộp.

Kết luận giám định tư pháp về thuế do Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 2/2/2026 cho thấy tổng số tiền bị cáo trốn thuế hơn 668 triệu đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 445 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hơn 222 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng nhận định hành vi của Phạm Thị Thỏa đã xâm phạm trực tiếp đến công tác quản lý thuế của Nhà nước, gây thất thu ngân sách và có tính chất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo được xác định thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, nhằm mục đích vụ lợi cá nhân.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan chức năng và tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, phần tranh tụng tại tòa cùng các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Thị Thỏa 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời buộc truy thu hơn 668 triệu đồng tiền thuế để nộp vào ngân sách Nhà nước, theo báo Công Lý.

Theo cơ quan chức năng, vụ án là lời cảnh tỉnh đối với các cá nhân, hộ kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử. Trong thời đại số, mọi giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng hay đơn vị vận chuyển đều được lưu trữ dữ liệu, vì vậy những hành vi cố tình che giấu doanh thu hoặc trốn tránh nghĩa vụ thuế đều có thể bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Phương Anh

Đời sống Pháp luật

Được VinFast, TH, FPT... đầu tư mạnh mẽ, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ngỏ ý muốn hợp tác với Việt Nam trên loạt lĩnh vực

Hà Nội sắp họp bầu nhân sự, xem xét đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

KIM LONG MOTOR xuất khẩu lô xe bus "Made in Việt Nam" thuần điện và diesel đầu tiên sang Thái Lan

10:15 , 21/03/2026
Lao động hợp đồng có được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn?

10:00 , 21/03/2026
Bán tạp hóa doanh thu trên 1 tỷ đồng nhưng mỗi đơn hàng chỉ lời 200 đồng, xuất một hóa đơn tới 500 đồng: Cục Thuế nói gì?

09:15 , 21/03/2026
Cận cảnh Vành đai 4 phía Tây Hà Nội sau 2 năm thi công

09:00 , 21/03/2026

