Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được VinFast, TH, FPT... đầu tư mạnh mẽ, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ngỏ ý muốn hợp tác với Việt Nam trên loạt lĩnh vực

21-03-2026 - 07:33 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo đó, quốc gia này mong muốn hai nước thúc đẩy để kim ngạch thương mại sớm đạt 18 tỷ USD.

Mới đây, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng  Chính phủ Phạm  Minh Chính đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm  Minh Chính cho biết, Việt Nam và Indonesia có truyền thống quan hệ hữu nghị, thủy chung trên nền tảng được Chủ tịch Hồ  Chí Minh và Tổng thống Sukarno xây dựng; Indonesia luôn có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trên nền tảng đó, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia tiếp tục phát triển rất tốt đẹp, nhất là sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Trong đó, quan hệ chính trị được củng cố, tăng cường; hợp tác kinh tế là điểm sáng, năm 2025, với kim ngạch thương mại song phương đạt 17,2 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào Indonesia như VinFast, TH, FPT, Thế giới di động… và có nhiều doanh nghiệp khác quan tâm tới thị trường Indonesia. Hợp tác quốc phòng an ninh, nông nghiệp, khoa học công nghệ, hàng không, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được tăng cường.

Cho rằng, dư địa hợp tác song phương còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Phạm  Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ, hiện thực hóa kết quả chuyến thăm Indonesia của Tổng  Bí thư Tô  Lâm vào tháng 3/2025.

Theo đó, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết, hợp tác, đối thoại giữa hai nước cũng như góp phần thúc đẩy đoàn kết, hợp tác ASEAN thực chất và hiệu quả; đẩy mạnh triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế hợp tác hiện có với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện".

Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị Indonesia tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; hai bên thúc đẩy hợp tác trong công nghiệp Halal; triển khai hiệu quả hợp tác nghề cá, phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong triển khai phòng ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); thúc đẩy hợp tác địa phương, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Thủ tướng đề nghị hai nước cùng các nước thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phân tích bối cảnh hiện nay, cũng như yêu cầu phát triển của mỗi nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường kết nối con người, kết nối hai nền kinh tế, với các kết nối xanh, kết nối số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; đặc biệt kết nối hỗ trợ nhau đảm bảo an ninh năng lượng, trong đó lưới điện ASEAN, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng, nhất là than…

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp; chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt mục tiêu tầm nhìn trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa 2 nước thời gian qua, cũng như các điểm đồng giữa hai nước, Đại sứ Adam Mulawarman Tugio mong muốn hai bên thúc đẩy để kim ngạch thương mại sớm đạt 18 tỷ USD. Hai bên hợp tác chuyển đổi năng lượng xanh, trong đó doanh nghiệp Việt Nam có thêm các dự án cụ thể như điện gió, điện mặt trời, sản xuất pin, xe điện… cùng Indonesia hướng tới nền kinh tế phát thải thấp.

Bên cạnh đó, Indonesia cũng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào công nghiệp khai khoáng tại Indonesia như khai khoáng, chế biến niken, đồng, nhôm…

Với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Adam Mulawarman Tugio cho biết, sẽ báo cáo với lãnh đạo Indonesia, đồng thời bản thân Đại sứ cũng cố gắng hết sức hiện thực hóa các nội dung hợp tác, vì lợi ích của hai nước, nhân dân hai nước; và vì hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

XEM
Hà Nội năm 2065 sẽ trở thành siêu đô thị toàn cầu, GRDP 1.920 tỷ USD, thu nhập 2,5 tỷ đồng/người

Vì sao cầu 1.300 tỷ ở Quảng Trị làm xong, nhưng đường dẫn vẫn tắc?

Tin vui cho vợ chồng có thu nhập 50 triệu đồng/tháng ở Việt Nam

18:45 , 20/03/2026
Công trường cầu Đại Ngãi 1 gần 4.000 tỷ đồng tăng tốc giữa áp lực chi phí và khan hiếm vật liệu

16:16 , 20/03/2026
Dự án khu công nghiệp VSIP dự kiến thu hút 3,5 tỷ USD, tạo việc làm cho 100.000 người hiện có tiến độ ra sao?

15:42 , 20/03/2026
Xuất nhập khẩu gần 200 tỷ USD sau chưa đầy 3 tháng

15:31 , 20/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên