Công trường cầu Đại Ngãi 1 gần 4.000 tỷ đồng tăng tốc giữa áp lực chi phí và khan hiếm vật liệu

Cầu Đại Ngãi 1, một hạng mục quan trọng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Ðại Ngãi do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, có chiều dài hơn 3km (phần cầu chính dài 2,59km, rộng 21,5m), bắc qua luồng Định An trên sông Hậu. Sau hơn 1 năm triển khai, gói thầu đạt gần 59% tổng sản lượng, tương đương thực hiện khoảng 2.102 tỷ đồng giá trị hợp đồng.

Trên công trường gói thầu 15-XL, liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả dẫn đầu đang đồng loạt triển khai 30 mũi thi công trên chiều dài hơn 3 km (phần cầu 2.561 m, đường dẫn 469 m). Gói thầu có tổng giá trị 3.867 tỷ đồng được khởi công với mục tiêu hoàn thành sau 1.250 ngày, vào tháng 6/2028.

Theo ghi nhận, trên công trường, nhà thầu thi công đang huy động gần 300 nhân sự cùng 82 máy móc thiết bị, tổ chức thành 30 mũi thi công, duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương.

Cầu Đại Ngãi 1 được thiết kế theo kết cấu dây văng với hai trụ tháp hình chữ A cao 110m, sở hữu nhịp chính dài 450m - lớn thứ hai Việt Nam, chỉ sau cầu Cần Thơ. Hiện tại, trên công trường, toàn bộ cọc khoan nhồi khu vực cầu chính đã hoàn tất; nhà thầu đang tập trung thi công thân trụ (đặc biệt tại các vị trí P21 đến P26) và các kết cấu phần trên. Song song với đó, công tác hoàn thiện xà mũ, lao lắp dầm cầu dẫn cũng như gia tải, xử lý nền đường dẫn đang được đẩy nhanh tiến độ.

Trong khi đó, tại khu vực đường dẫn hai đầu cầu, các hạng mục xử lý nền như bấc thấm, cọc xi măng đất, cọc PHC đã hoàn thành; đang trong giai đoạn gia tải và chờ lún nhằm đảm bảo điều kiện kỹ thuật trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Những ngày này, dưới cái nắng gay gắt của miền Tây, không khí thi công trên công trường Cầu Đại Ngãi 1 vẫn diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.

Đại diện nhà thầu thi công gói 15-XL cho biết, Nhiều hạng mục chính đang bám sát tiến độ đề ra, trong đó cọc khoan nhồi (cầu dẫn và cầu chính) đã hoàn thành 100%; dầm Super T đạt 93,54%; bệ trụ đạt 91,67%; thân trụ đạt 84,56% và xà mũ trụ đạt 65,48%.

Không chỉ chịu áp lực từ tiến độ, dự án còn đang đối mặt với khó khăn từ biến động thị trường. Giá nhiên liệu tăng cao làm chi phí vận chuyển leo thang, dẫn đến giá các loại vật liệu chủ chốt (sắt thép, cát, đá, đất đắp) cũng tăng theo. Bên cạnh đó, sự khan hiếm đá bê tông và việc cấp phối đá dăm chưa được phân bổ kịp thời đang trực tiếp ảnh hưởng, gây gián đoạn cho một số hạng mục thi công.

Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ có tổng chiều dài tuyến gần 27,5km. Trong đó, phần qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long khoảng 8,7km và TP Cần Thơ khoảng 18,74km. Sau khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1 sẽ góp phần tạo nên động lực phát triển kinh tế khu vực, góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao vị thế của toàn bộ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.