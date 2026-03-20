Vì sao cầu 1.300 tỷ ở Quảng Trị làm xong, nhưng đường dẫn vẫn tắc?

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng chiều dài hơn 2,8 km, trong đó chiều dài cầu là hơn 560m, đường dẫn lên hai đầu cầu có chiều dài hơn 2,2km. Dự án có điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 1A tại xã Quảng Ninh (Quảng Trị) và điểm cuối tuyến giao với đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị).

Theo đánh giá, đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, kết nối hai bờ sông Nhật Lệ và mở ra không gian phát triển mới cho đô thị du lịch biển. Đồng thời, góp phần hoàn thiện hệ thống đường ngang liên kết giữa đường ven biển với Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh.

Theo thiết kế, tuyến đường hai đầu cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn đường chính đô thị, vận tốc thiết kế 60km/h, bề rộng nền đường từ 23,5m đến 54,5m với quy mô 4 làn xe. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm, bảo đảm khả năng chịu tải và khai thác lâu dài.