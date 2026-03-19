Thu mua phế liệu bìa carton có doanh thu trên 3 tỷ đồng, thiếu hóa đơn đầu vào phải xử lý ra sao? Cơ quan Thuế giải đáp

Gửi câu hỏi đến Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, một người dân cho biết, hiện nay hộ kinh doanh của mình hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu bìa carton từ các cá nhân thu gom, cửa hàng nhỏ lẻ và các hộ kinh doanh phế liệu nhỏ để bán lại cho các đơn vị sản xuất, tái chế giấy. Doanh thu hằng năm của hộ kinh doanh trên 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thu mua, nguồn hàng đầu vào chủ yếu đến từ cá nhân thu gom phế liệu, các cửa hàng thu mua nhỏ lẻ và các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm. Các đối tượng này không xuất hóa đơn khi bán hàng, khiến hộ kinh doanh gặp khó khăn trong việc lập chứng từ đầu vào để làm căn cứ xác định chi phí khi tính thuế.

Từ thực tế trên, người dân băn khoăn, trường hợp hộ kinh doanh thu mua phế liệu bìa carton từ cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn, thì có được lập bảng kê thu mua hàng hóa để làm căn cứ xác định chi phí hay không. Đồng thời, nếu được phép lập bảng kê, hồ sơ chứng từ kèm theo cần bao gồm những giấy tờ gì (như phiếu cân hàng, giấy biên nhận mua hàng, thông tin người bán, chứng từ thanh toán,…) để đảm bảo đúng quy định.

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 7 tỉnh Ninh Bình cho biết, trường hợp hộ kinh doanh thu mua phế liệu bìa carton có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm thực hiện theo các quy định về hóa đơn, chứng từ hiện hành.

Cụ thể, căn cứ khoản 5 Điều 8 Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng chung một mã số thuế và phải ghi rõ địa chỉ từng địa điểm trên hóa đơn.

Liên quan đến chứng từ kế toán, căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 152/2025/TT-BTC, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu và thuế thu nhập cá nhân thì chứng từ kế toán bao gồm: hóa đơn; bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ (đối với trường hợp mua của người bán không có hóa đơn) và các chứng từ kế toán khác để làm căn cứ xác định doanh thu, thu nhập tính thuế.

Đồng thời, cũng theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 68/2026/NĐ-CP, các khoản chi được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân phải là chi phí thực tế phát sinh, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định. Trong đó bao gồm các khoản chi như chi phí nguyên liệu, hàng hóa; chi phí tiền lương, tiền công; chi phí khấu hao tài sản cố định; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí lãi vay và các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ các quy định nêu trên, cơ quan thuế cho biết, trường hợp hộ kinh doanh mua phế liệu từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không có hóa đơn thì được phép lập bảng kê mua hàng hóa theo quy định.

Bảng kê cần ghi rõ các thông tin như: tên người bán, địa chỉ, số căn cước công dân hoặc thông tin định danh; tên hàng hóa, số lượng, giá trị hàng hóa; hình thức thanh toán.

Đồng thời, hộ kinh doanh phải lưu giữ đầy đủ chứng từ thanh toán và các hồ sơ liên quan đối với giao dịch mua bán, cùng các chứng từ kế toán khác để làm căn cứ xác định doanh thu, thu nhập tính thuế.

Căn cứ các quy định này, hộ kinh doanh cần đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện kê khai, tính và nộp thuế đúng quy định.