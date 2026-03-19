Đúng 8h sáng nay, Việt Nam thiết lập một kỷ lục ý nghĩa với 30.000 tỷ đồng, cả nước đồng loạt khởi công

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại điểm cầu chính, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VGP

Sáng nay (19/3), tại 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp. Dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có khởi công, động thổ trường học.

Lễ khởi công, động thổ đồng loạt diễn ra từ 8h đến 8h30 tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, tương ứng với 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới, bao gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Trong đó, điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, nơi Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và có phát biểu chỉ đạo.

Cả nước hiện đang xây dựng 229 trường nội trú biên giới

Thủ tướng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VGP

Báo cáo tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên cương của Tổ quốc theo tinh thần “Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”.

Cùng với 108 trường đã khởi công năm 2025 và 121 trường khởi công ngày hôm nay - 19/3, tổng số trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới hiện được triển khai là 229. Ngoài ra, Chính phủ và địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu, điều kiện thực tiễn để mở rộng, hướng tới cả các khu vực đặc thù như hải đảo.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn lực, bảo đảm đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí. Đồng thời, các trường khởi công năm 2025 phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8. Các trường khởi công ngày 19/3 hoàn thành trong tháng 8/2027.

Đồng thời, Chính phủ cũng đang chỉ đạo xây dựng Nghị định về tổ chức, hoạt động, cơ chế, chính sách đặc thù để quản lý, phát triển hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp này.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, điều kiện học tập của học sinh khu vực biên giới còn khoảng cách so với miền xuôi, vì vậy Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Để các công trình này hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ năm học mới 2027 - 2028, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao nhất, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, và coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ này, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện, để công trình được triển khai xây dựng nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư yêu cầu các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát cần thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới. Đồng thời phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên và xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, của các thầy giáo, cô giáo cũng như của các cháu học sinh.

Tổng Bí thư, Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công, động thổ tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh các trường cần bảo đảm chất lượng cao về kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là trường kiểu mẫu vùng biên. Bên cạnh việc dạy chữ, ngành Giáo dục cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật cho học sinh. Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học mà phải thực sự trở thành "ngôi nhà thứ hai" ấm áp cho các em.

Tổng Bí thư tin tưởng các trường nội trú liên cấp sẽ trở thành "cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin cho tương lai vùng biên cương.

Tổng Bí thư và Thủ tướng tại lễ khởi công, động thổ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2. Ảnh: VGP

Được biết, trong 30.000 tỷ đồng kinh phí đầu tư, ngân sách địa phương chi khoảng 2.000 tỷ, số còn lại là từ Trung ương. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự kiến 121 trường này được hoàn thành trước ngày 30/8/2027 và đi vào hoạt động ngay sau đó.

Đây cũng chính là đợt khởi công thứ hai, để thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao.

Trước đó, trong năm 2025, hơn 100 trường đã được khởi công, dự kiến hoàn thành trước 30/8 năm nay.

Tổng Bí thư tặng quà các thầy cô giáo tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Tại lễ khởi công, quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, tính đến nay, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 108 xã biên giới đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp đưa vào sử dụng từ năm học 2026 – 2027. Trong đó, có 1 trường đã được khánh thành đưa vào sử dụng từ ngày 31/1/2026.

Các ngôi trường này rộng từ 5 - 10 ha, quy mô khoảng 30 lớp, tương đương với 1.000 học sinh. Các trường có kết nối đầy đủ hạ tầng điện, nước sạch, thoát nước, giao thông và viễn thông.