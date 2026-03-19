Lý do lương hưu được đề xuất tăng 4,5% và 200.000 đồng/tháng từ 1/7

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, cùng thời điểm lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7.

Đáng chú ý là ở phương án 1, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 kể từ 1/7 đối với nhiều đối tượng.

Cụ thể như cán bộ, công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hàng tháng; lực lượng vũ trang mà dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ về địa phương mà đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp.

Tiếp đó, từ ngày 1/7 sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật BHXH.

Lý giải cho đề xuất này, tại dự thảo tờ trình Bộ Nội vụ cho hay mức điều chỉnh 8% đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, việc áp dụng mức chung điều chỉnh 8% cho toàn bộ người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sẽ không khắc phục được hạn chế hiện nay trong việc điều chỉnh lương hưu.

Cụ thể là chưa thể chế hóa được quan điểm tại Nghị quyết số 28-NQ/TW hướng đến thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ; chưa làm giảm bớt được vấn đề chênh lệnh lương hưu giữa người có mức lương hưu thấp và mức lương hưu cao sau khi thực hiện điều chỉnh; chưa đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng của đa số những người đang hưởng lương hưu hiện nay.

Ban soạn thảo cho rằng khi việc thực hiện điều chỉnh lương hưu kết hợp giữa việc điều chỉnh theo số tương đối thì đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng với mức thấp sẽ nhận được mức điều chỉnh tương đối cao hơn trên mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng.

Điều này thể hiện tính chia sẻ hơn so với việc chỉ đơn thuần điều chỉnh theo mức điều chỉnh theo mức tăng tương đối (tỉ lệ phần trăm). Trong khi đó, vẫn đảm bảo việc bảo toàn giá trị lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước yếu tố lạm phát do vẫn thực hiện việc điều chỉnh theo tỉ lệ phần trăm.