Tổng Bí thư yêu cầu tập trung điều tra các sai phạm liên quan sân bay Long Thành

Thông tin trên được Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đề cập tại buổi thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), chiều 18/3.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và quý II/2026, ông Đặng Văn Dũng cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Tinh thần chung được Tổng Bí thư quán triệt là phải nói ít - làm nhiều - làm đến cùng để mọi việc đều có kết quả cụ thể và sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo đều có chuyển biến rõ ràng, thực chất để "Nhân dân thấy, Nhân dân tin và Nhân dân ủng hộ, đồng hành".

Ông Đặng Văn Dũng cho biết, Tổng Bí thư yêu cầu phải tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi chủ trương, chính sách đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cơ sở.

Bên cạnh đó, chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa; tiến hành giám sát ngay từ đầu với việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các công trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia và của các địa phương, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành, phát hiện nguy cơ trước khi hình thành các sai phạm.

" Tổng Bí thư lưu ý vụ án xảy ra tại công ty ACV cho thấy các sai phạm cũ vẫn tái diễn nếu không có cơ chế phòng ngừa hiệu quả ", ông Đặng Văn Dũng nói.

Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành giám sát hoạt động của các cơ quan, địa phương, trong vận hành bộ máy chính quyền hai cấp. Giám sát thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ...

Ông Đặng Văn Dũng thông tin, Tổng Bí thư chỉ rõ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý dứt điểm các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phấn đấu năm 2026 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 21 vụ án, kết thúc xác minh 11 vụ việc; quý II/2026 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 4 vụ án, hoàn thành xét xử phúc thẩm 9 vụ án và kết thúc xác minh 3 vụ việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

" Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý phải tập trung điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, liên quan đến dự án sân bay Long Thành, đất đai, tài chính, ngân hàng để tiếp tục cảnh tỉnh, cảnh báo mạnh mẽ, không đề sai phạm lặp đi, lặp lại ", Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Tổng Bí thư đưa ra là tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo văn kiện và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trọng tâm là hoàn thiện nghị quyết của Trung ương về tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với chương trình hành động để triển khai ngay sau Hội nghị Trung ương 2 thông qua. Khẳng định rõ thông điệp tiếp tục kiên quyết, kiên trì, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm", chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo hoàn thành trình Quốc hội ban hành nghị quyết đặc thù sớm để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về xử lý các vi phạm pháp luật.

Các cơ quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật theo chương trình, kế hoạch đã đề ra...

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo đó, triển khai toàn diện công tác này trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ các công trình, dự án.

Song song với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với yêu cầu của phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối liên thông để thực hiện các dịch vụ công trên các môi trường điện tử, hạn chế tiếp xúc và hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực đối với người dân và doanh nghiệp...