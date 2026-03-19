Hà Nội mở quyền khai thác 16 mỏ cát không qua đấu giá phục vụ công trình trọng điểm

19-03-2026 - 07:19 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND TP Hà Nội phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 16 khu vực mỏ cát trên địa bàn nhằm phục vụ thi công các dự án, công trình đang thực hiện.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 16 khu vực mỏ cát trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, để đảm bảo nguyên liệu, vật liệu cho các công trình, dự án quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 147/2025/QH15 và các văn bản có hiệu lực liên quan, UBND TP Hà Nội phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 16 khu vực mỏ cát trên địa bàn thành phố.

Một mỏ cát trên địa bàn xã Bất Bạt

Các mỏ cát này gồm: Mỏ cát Thuần Mỹ thuộc địa bàn xã Thuần Mỹ; Mỏ cát Phú Mỹ thuộc địa bàn xã Bất Bạt; Mỏ cát Tòng Lệnh thuộc địa bàn xã Vật Lại, xã Bất Bạt; Mỏ cát Kiều Mộc thuộc địa bàn xã Cổ Đô; Mỏ cát Phú Châu: thuộc địa bàn xã Vật Lại; Mỏ cát Cam Thượng thuộc địa bàn xã Quảng Oai; Mỏ cát Vĩnh Khang thuộc địa bàn xã Phúc Lộc; Mỏ cát Vân Hà thuộc địa bàn xã xã Phúc Lộc, xã Liên Minh; Mỏ cát Hồng Hà thuộc địa bàn xã Ô Diên; Mỏ cát Chu Phan - Thạch Đà thuộc địa bàn xã Yên Lãng; Mỏ cát Võng La thuộc địa bàn xã Thiên Lộc; Mỏ cát Hải Bối thuộc địa bàn xã Vĩnh Thanh; Mỏ cát Hồng Vân thuộc địa bàn xã Hồng Vân; Mỏ cát Tự Nhiên thuộc địa bàn xã Chương Dương; Mỏ cát Hồng Thái thuộc địa bàn xã Phú Xuyên; Mỏ cát Tân Hưng thuộc địa bàn xã Đa Phúc.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nêu trên theo quy định.

Lãnh đạo TP giao UBND các xã: Thuần Mỹ, Bất Bạt, Cổ Đô, Vật Lại, Quảng Oai, Phúc Lộc, Liên Minh, Ô Diên, Yên Lãng, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Hồng Vân, Chương Dương, Phú Xuyên, Đa Phúc tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo quy định.

Theo Trần Hoàng

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới Nổi bật

Rủi ro pháp lý và tài chính với EVN trước nguy cơ bị nhà đầu tư năng lượng tái tạo khởi kiện quốc tế

Rủi ro pháp lý và tài chính với EVN trước nguy cơ bị nhà đầu tư năng lượng tái tạo khởi kiện quốc tế Nổi bật

Phát hiện hơn 40 tỷ đồng được chuyển cho nhiều đối tượng để mua nhà ở xã hội, công an Hà Nội vào cuộc điều tra

Phát hiện hơn 40 tỷ đồng được chuyển cho nhiều đối tượng để mua nhà ở xã hội, công an Hà Nội vào cuộc điều tra

18:08 , 18/03/2026
Không phải TP. HCM hay Hà Nội, đây mới là địa phương có GRDP bình quân cao nhất Việt Nam

Không phải TP. HCM hay Hà Nội, đây mới là địa phương có GRDP bình quân cao nhất Việt Nam

17:57 , 18/03/2026
4 tháng nữa, dự kiến khởi công cây cầu hơn 5.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với An Khánh

4 tháng nữa, dự kiến khởi công cây cầu hơn 5.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với An Khánh

17:21 , 18/03/2026
Lý do bắt buộc chuyển khoản lương, tiền công từ 5 triệu đồng

Lý do bắt buộc chuyển khoản lương, tiền công từ 5 triệu đồng

17:06 , 18/03/2026

