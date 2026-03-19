Sân bay Nội Bài tăng 8 bậc trong top 100 thế giới

Theo công bố của tổ chức Skytrax, bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của hàng triệu hành khách về chất lượng dịch vụ, tiện nghi và quy trình vận hành. Việc duy trì vị trí trong top 100 nhiều năm liên tiếp cho thấy nỗ lực cải thiện chất lượng của cửa ngõ hàng không Thủ đô. Cùng với Nội Bài, sân bay Đà Nẵng cũng góp mặt trong danh sách năm nay, tăng 9 bậc so với 2025.

Khách bay quốc tế tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Sự thăng hạng của Nội Bài gắn với việc nâng cấp hạ tầng và cải thiện trải nghiệm hành khách. Nhà ga được cải tạo, mở rộng khu vực làm thủ tục, giúp tăng công suất và giảm ùn tắc vào giờ cao điểm. Hệ thống thiết bị như soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm rút ngắn thời gian chờ.

Cảng cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai mô hình điều phối khai thác A-CDM, giúp tăng hiệu quả vận hành, cải thiện tỉ lệ đúng giờ và giảm tiêu hao nhiên liệu. Các dịch vụ tự động như kiosk tự làm thủ tục, cổng kiểm soát tự động (autogate) giúp hành khách chủ động hơn trong quá trình di chuyển.

Ngoài hạ tầng và công nghệ, sự phối hợp giữa các lực lượng tại sân bay như an ninh, hải quan, hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất được xem là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Cảng hướng tới mô hình "lấy hành khách làm trung tâm", chuẩn hóa quy trình phục vụ và nâng cấp tiện ích tại khu vực chờ.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết kết quả xếp hạng là động lực để tiếp tục cải thiện dịch vụ, hướng tới mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách và nâng cao vị thế hàng không Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, việc sân bay Nội Bài tăng 8 bậc, từ vị trí 79 lên 71 minh chứng rõ nét cho sự cải thiện đồng bộ về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng ghi nhận bước bứt phá mạnh khi tăng 9 bậc, từ vị trí 84 lên 75 trong bảng xếp hạng, qua đó khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới. Đồng thời, sân bay này cũng lọt vào Top 10 sân bay tốt nhất khu vực châu Á năm 2026.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Cam Ranh được xếp hạng 6/10 trong danh sách các sân bay sạch nhất thế giới năm 2026 (nhóm phục vụ dưới 30 triệu hành khách/năm), cho thấy tiêu chuẩn cao về môi trường và chất lượng dịch vụ.