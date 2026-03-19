Hà Nội giải thích về thông tin 'di dời hơn 860.000 dân nội đô'

Sáng 19/3, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức hội nghị nghe báo cáo, lấy ý kiến đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Phạm vi lập quy hoạch với quy mô diện tích đất tự nhiên hơn 3.359 km2. Quy hoạch dự báo tầm nhìn sau năm 2065 giữ ổn định, khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người. Đến năm 2065, quy mô GRDP đạt khoảng 1.920 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh thông tin tại hội nghị. ﻿Ảnh: Đức Nguyễn

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh "đính chính" thông tin về việc di dời hơn 860.000 dân trong khu vực nội đô được dư luận nêu ra thời gian qua. "Xin khẳng định rằng chưa một lần nào cơ quan chức năng của thành phố công bố số liệu này. Đây là thông tin không chính xác”, ông Kỳ Anh khẳng định.

Ông cho biết, việc tái cấu trúc sắp tới sẽ được rà soát trên cơ sở kế thừa các nội dung đã nghiên cứu, như các đồ án phân khu, Quy hoạch 1668 đã được Chính phủ phê duyệt tháng 12/2024 và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. “Đây là những nội dung cơ bản cần kế thừa. Tuy nhiên, trong quá trình tái thiết, chúng ta sẽ xem xét mức độ kế thừa phù hợp. Có những khu vực có thể phải giải tỏa để phục vụ tổ chức không gian, định hướng quy hoạch và quỹ đất dự trữ.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, điều đó không có nghĩa là sẽ "xóa trắng" toàn bộ dân cư hiện có. "Con số 860.000 người từng được đề cập chỉ là dữ liệu phục vụ bài toán kinh tế và định hướng phát triển Hà Nội, không phải là số liệu để thực hiện di dời dân cư khỏi khu vực trung tâm”, ông Kỳ Anh nhấn mạnh.

Trước đó, UBND TP Hà Nội trình HĐND TP báo cáo các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đề nghị xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31.

Theo UBND TP Hà Nội, Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 hiện không còn phù hợp. Việc rà soát, điều chỉnh là cần thiết để thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài trong phát triển đô thị.

Một trong những định hướng lớn được Hà Nội nhấn mạnh là tái cấu trúc mô hình phát triển đô thị theo hướng đa cực - đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng - đa lớp. Cách tiếp cận này nhằm phân bố lại dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng, qua đó giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử.

Hà Nội đặt mục tiêu tạo ra “cuộc cách mạng” về kiến trúc cảnh quan, nhà ở và bảo tồn di sản, với sự chuyển dịch tư duy từ “bảo tồn - cải tạo” sang “tái thiết giá trị”. Trọng tâm là giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng, đồng thời nâng cao chất lượng không gian sống đô thị.

Phạm vi tái cấu trúc dự kiến từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên khu vực trong Vành đai 1 và Vành đai 2. Việc tái cấu trúc sẽ gắn chặt với bảo tồn, tôn tạo các khu vực và công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng như trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, khu vực hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, phố cũ, hồ Tây và vùng phụ cận, cùng trục cảnh quan hai bên sông Hồng.

Song song với đó, Hà Nội đề xuất tái cấu trúc dân cư theo hướng giãn dân nội đô. Người dân thuộc diện giải tỏa, di dời sẽ được bố trí tái định cư một phần tại chỗ, phần còn lại tại các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc. Những khu vực này được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng, đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện, công viên, nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ.

Theo tính toán của UBND TP Hà Nội, tổng nguồn lực thực hiện điều chỉnh tổng thể hai quy hoạch trong giai đoạn 2026-2045 khoảng 64,84 triệu tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2026-2035 cần 14,5 triệu tỷ đồng; giai đoạn 2036-2045 cần 50,34 triệu tỷ đồng, với sự tham gia chủ đạo của khu vực tư nhân và nguồn lực xã hội, bên cạnh đầu tư công cho hạ tầng thiết yếu và an sinh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2035 dự kiến di dời hơn 440.000 người, tập trung ở khu vực sông Hồng, hồ Tây và một số tuyến phố trong Vành đai 3. Giai đoạn 2036-2045 sẽ tiếp tục di dời khoảng 420.000 người tại khu phố cổ, phố cũ và các khu vực còn lại trong Vành đai 3. Tổng cộng, hơn 860.000 người sẽ được bố trí lại để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị quy mô lớn của Thủ đô.