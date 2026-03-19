Thủ tướng lập tức điện đàm với lãnh đạo nước top đầu châu Phi về dầu mỏ, khí đốt, đề nghị hỗ trợ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm, trao đổi với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb. Ảnh: VGP

Tối 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, trao đổi với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb về thúc đẩy quan hệ song phương và tình hình quốc tế cùng quan tâm.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng bày tỏ quan ngại trước diễn biến của cuộc xung đột tại Trung Đông, cũng như những tác động nghiêm trọng đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Trên tinh thần đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để tạo giá trị, đối thoại để củng cố niềm tin, cùng phát triển, Thủ tướng đề nghị Algeria hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng thông qua cung cấp dầu thô và khí đốt trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung.

Đồng thời, Thủ tướng mong muốn phía Algeria phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Công ty dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach).

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị hai nước khẩn trương triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, đồng thời sớm thống nhất Chương trình hành động triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh như hợp tác đầu tư, khai thác dầu khí và lọc hóa dầu, thúc đẩy thương mại, nghiên cứu trồng nông sản Việt Nam tại Algeria, hợp tác quốc phòng, năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số...

Thủ tướng đề nghị Algeria hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng. Ảnh: VGP

Thủ tướng Algeria sẽ thúc đẩy hỗ trợ an ninh năng lượng cho Việt Nam

Về phần mình, Thủ tướng Sifi Ghrieb sẽ thúc đẩy hỗ trợ an ninh năng lượng cho Việt Nam, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng tích cực triển khai các kết quả nổi bật, là những bước chuyển quan trọng trong quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, năng lượng, văn hoá…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Algeria đánh giá cao thiện chí, trách nhiệm và cách tiếp cận của Việt Nam đối với xung đột tại Trung Đông cũng như tại các khu vực khác, bày tỏ sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn, giảm leo thang và tìm kiếm các giải pháp hòa bình đối với các xung đột trên toàn cầu.

Algeria là “ông trùm” dầu khí hàng đầu châu Phi

Algeria hiện có trữ lượng dầu thô lớn thứ ba tại châu Phi. Ảnh: Offshore-technology

Algeria là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô ổn định khoảng 12,2 tỷ thùng, giữ vị trí thứ ba tại châu Phi và thứ 15 trên thế giới. Theo kế hoạch mới nhất, Algeria đang duy trì mức khai thác gần 1 triệu thùng dầu/ngày và sẽ tăng sản lượng thêm 6.000 thùng/tháng kể từ tháng 4/2026, trong khuôn khổ thỏa thuận với liên minh OPEC+.

Ngoài ra, Algeria đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu khí đốt. Đây cũng được coi là ngành kinh tế chính, chiếm 30% tổng thu nhập quốc nội của nước này. Phần lớn khí đốt của Algeria được xuất khẩu sang các nước châu Âu và khu vực Địa Trung Hải qua các hệ thống đường ống dẫn khí TransMed và Medgaz.

Về khí hóa lỏng (LNG), mặc dù năng lực xuất khẩu LNG của Algeria hiện tại chỉ đạt dưới 50% công suất thiết kế (do hạ tầng cũ), nhưng chính phủ nước này đang thực hiện các khoản đầu tư lớn để phục hồi và nâng cấp hệ thống. Mục tiêu của việc này là tăng tốc độ bốc xếp LNG, đồng thời mở rộng sự hiện diện trên thị trường khí đốt giao ngay, nhất là đáp ứng nhu cầu từ các đối tác tại châu Á và Trung Đông như Kuwait, Jordan và Bahrain.

Phân tích mới đây từ ngân hàng Goldman Sachs chỉ ra rằng, các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông, nhất là nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz, có thể khiến giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt tới 130%. Do đó, nếu nguồn cung từ các khu vực khác bị gián đoạn, LNG của Algeria được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lấp đầy khoảng trống của thị trường.