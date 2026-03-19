Thăm nhà máy VinFast tại quê hương tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Phó Thủ tướng đánh giá cao Vingroup ở một việc

Dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29/6/2025 với tổng vốn đầu tư là 8.423 tỷ đồng, công suất thiết kế 400.000 xe/năm.

Dự án hướng tới xây dựng trung tâm sản xuất ô tô điện quy mô lớn tại khu vực miền Trung, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất xe điện trong nước. Đồng thời, dự án cũng hướng đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia sâu vào thị trường khu vực và quốc tế, phù hợp với xu thế chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, bền vững.

Đến nay, Nhà máy đã sản xuất được 18.093 ô tô điện; sử dụng 5.610 lao động. Kế hoạch sản lượng sản xuất năm 2026 ước đạt khoảng 104.000 ô tô điện.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)

Nhà máy sản xuất pin VinES Vũng Áng được đầu tư với tổng vốn 3.780 tỷ đồng, quy mô diện tích là 12,2 ha, đi vào hoạt động từ tháng 3/2023 với công suất 100.000 pack pin/năm. Đây là dự án công nghiệp công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp năng lượng sạch và sản xuất xe điện tại Việt Nam.

Dự án tập trung sản xuất pin cho xe điện, nhằm chủ động nguồn cung linh kiện cốt lõi, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất. Đồng thời, dự án góp phần hình thành chuỗi cung ứng khép kín phục vụ ngành công nghiệp ô tô điện, gắn với hệ sinh thái của VinFast.

Đến hết năm 2025, dự án đã sản xuất khoảng 34.000 pack pin (chủ yếu dòng xe VF 6, VF 7) và khoảng 40.000 pack pin (VF3) với giá trị doanh thu đạt khoảng 6.000 tỷ đồng. Số lượng lao động của nhà máy hiện là 860 người. Kế hoạch năm 2026, dự kiến sản xuất 130.000 pack (trong đó 80.000 pack pin cho xe VF3, 50.000 pack pin cho xe VF6, VF7).

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast và Nhà máy sản xuất pin VinES Vũng Áng là 2 nhà máy có tính liên kết cao, góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất xe điện đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững tại tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra trực tiếp các dây chuyền sản xuất và nghe báo cáo từ đại diện doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Vingroup trong việc làm chủ công nghệ và tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp xanh.

Phó Thủ tướng khẳng định, sự hiện diện của tổ hợp nhà máy sản xuất pin và ô tô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng là minh chứng rõ nét cho tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn mình của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số.

Về tầm nhìn chiến lược, Phó Thủ tướng nêu rõ, các dự án công nghệ cao của Tập đoàn Vingroup tại Hà Tĩnh không chỉ đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, mà còn là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Đặc biệt, việc đầu tư bài bản, làm chủ các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu đã góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghiệp phụ trợ nước nhà.

“Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và hạ tầng để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất. Trong đó, chú trọng công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các vướng mắc, đảm bảo an ninh trật tự, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Đối với doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn đơn vị tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, chăm lo tốt đời sống cho công nhân viên. Đồng thời, gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, xứng đáng là doanh nghiệp đầu tàu trong chuyển đổi xanh tại Việt Nam.