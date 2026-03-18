Sau khi xác minh giao dịch 10 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, Công an tạm giữ người đàn ông SN 1985

Cơ quan Công an làm việc với Lê Đắc Sỹ (Nguồn: Công an tỉnh Ninh Bình)

Mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an phường Đông Hoa Lư đã phối hợp điều tra, làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 15/3, Công an phường Đông Hoa Lư đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Văn Tương, sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố Khoái Thượng, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Theo đơn trình báo, anh Tương bị đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook và Zalo lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng bằng hình thức đặt cọc tiền mua container rào và hẹn ngày lắp đặt thùng cho anh. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong, anh Tương không liên lạc được với đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Hoa Lư đã nhanh chóng tổ chức xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Công an phường Đông Hoa Lư đã phối hợp với các đơn vị chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Tương là Lê Đắc Sỹ (sinh năm 1985, trú tại phường Hồng An, thành phố Hải Phòng).

Quá trình điều tra ban đầu, Lê Đắc Sỹ khai do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã lên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng cho biết, bản thân đã giao dịch, vờ bán cho anh Tương 1 container rào với giá 90 triệu đồng, yêu cầu đặt cọc 10 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng ngắt liên lạc với người bị hại.

Hiện, Cơ quan Công an đã tạm giữ Lê Đắc Sỹ để điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.