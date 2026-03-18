Công an phát hiện ra lý do người dân bị lộ thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân, thậm chí bị chiếm đoạt tiền

Theo Công an tỉnh Điện Biên, thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trong đó, lừa đảo qua email đang có xu hướng gia tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và làm lộ lọt thông tin cá nhân, dữ liệu quan trọng của người dân và doanh nghiệp.



Cơ quan Công an nhấn mạnh, theo dữ liệu giám sát an ninh mạng năm 2025 của Kaspersky, tỷ lệ thư rác hiện chiếm tới 44,99% tổng lưu lượng email toàn cầu – một con số đáng báo động.

Đáng chú ý, thư rác hiện nay không còn chỉ là những nội dung quảng cáo thông thường mà ngày càng được tội phạm mạng lợi dụng như một công cụ để triển khai các cuộc tấn công mạng tinh vi.

Nhiều email được thiết kế nhằm phục vụ các chiêu trò lừa đảo trực tuyến (scam), giả mạo (phishing) hoặc phát tán phần mềm độc hại. Các đối tượng thường giả danh cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc đối tác làm ăn để gửi email chứa đường dẫn độc hại hoặc tệp đính kèm nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân, thậm chí chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, một xu hướng đáng chú ý là hình thức lừa đảo đa kênh. Theo đó, đối tượng sử dụng email làm bước tiếp cận ban đầu, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển sang các ứng dụng nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp để tiếp tục kịch bản lừa đảo. Hình thức này phổ biến trong các vụ việc liên quan đến đầu tư tài chính, tiền điện tử hoặc cơ hội kinh doanh “lợi nhuận cao”.

Bên cạnh đó, tội phạm mạng còn sử dụng nhiều thủ đoạn ngụy trang mới như chèn mã QR trong nội dung email hoặc trong tệp PDF đính kèm nhằm qua mặt các hệ thống bảo mật truyền thống. Đồng thời, chúng dụ người dùng quét mã bằng điện thoại để truy cập vào các trang web giả mạo.

Trong một số trường hợp, các đối tượng còn lợi dụng nền tảng hợp pháp để phát tán thư rác hoặc gửi lời mời lịch họp giả mạo tới doanh nghiệp nhằm đánh cắp thông tin nội bộ.



Trước tình hình trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân và các cơ quan, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng email.

Đặc biệt, người dân lưu ý không mở hoặc trả lời các email lạ, email không rõ nguồn gốc; kiểm tra kỹ địa chỉ người gửi và đường dẫn trước khi nhấp vào; không tải hoặc mở tệp đính kèm từ email đáng ngờ.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực cho các yêu cầu gửi qua email; chủ động cài đặt, cập nhật các phần mềm bảo mật và nâng cao kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo qua email hoặc tội phạm công nghệ cao, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.