Việt Nam sẽ trở thành điểm đến phải lựa chọn của các tỷ phú như Elon Musk, Jensen Huang

Mới đây, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, thuộc Bộ Tài chính) đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tổ chức Tọa đàm “Kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược” vào ngày 14/3 (theo giờ địa phương)

Tọa đàm được trong khuôn khổ Chương trình Kết nối doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026 (GBIC) từ ngày 13 - 17/3/2026 tại Mỹ. Sự kiện này đã thu hút hơn 90 chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và kỹ sư người Việt đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, nhấn mạnh việc kết nối và phát huy mạng lưới chuyên gia, trí thức và doanh nhân người Việt tại Silicon Valley có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Đồng thời, Phó Giám đốc NIC bày tỏ việc huy động hiệu quả nguồn lực tri thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực công nghệ nội sinh và thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược của đất nước.

AI đang mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam

Các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều mô hình hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI) và bản sao số, chip bán dẫn, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, blockchain, mạng 5G/6G, robot và tự động hóa, công nghệ y sinh, năng lượng và vật liệu mới, an ninh mạng, công nghệ hàng không – vũ trụ và thiết bị bay không người lái (UAV).

Đáng chú ý, các ý kiến tập trung vào việc tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam – Mỹ, thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và hình thành các dự án hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu của hai nước.

Cùng với đó, các chuyên gia có những đề xuất để Việt Nam trở thành điểm đến phải lựa chọn của các tỷ phú như Elon Musk, Jensen Huang… và dự án quy tụ 100 nhân tài công nghệ Việt Nam trên thế giới sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2026.

Theo TS Lê Viết Quốc hàng đầu tại Google, trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội để Việt Nam giải quyết nhiều bài toán phát triển quan trọng và bứt phá trong các ngành công nghệ chiến lược. Ông cam kết sẽ kết nối và đưa khoảng 100 chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới gốc Việt tham gia đóng góp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Trong khi đó, ông Lê Đức Trung, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, khẳng định Tổng Lãnh sự quán luôn đồng hành và hỗ trợ các hoạt động kết nối khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ cao giữa Việt Nam và Mỹ, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng đã có các cuộc làm việc với nhiều tập đoàn và trung tâm nghiên cứu hàng đầu tại Silicon Valley như Nvidia, Meta, OpenAI, Marvell, ĐH Stanford. Qua đó, mở ra các cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, robot và UAV.

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam được Bộ Tài chính giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ nhằm cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về trọng dụng, thu hút nhân tài, tiếp thu các tinh hoa công nghệ của nhân loại, phát huy cao nhất nguồn lực trí tuệ của toàn dân tộc, trong đó có đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Được thành lập từ năm 2018, đến nay, mạng lưới này đã có mặt trên 22 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 2.500 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong các ngành công nghiệp quan trọng.