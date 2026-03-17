17-03-2026 - 17:16 PM | Kinh tế số

Tin vui cho người thích mua hàng Trung Quốc, Hàn Quốc chính hãng

Người dùng có thể trải nghiệm mua sắm quốc tế với thời gian giao hàng khoảng 7 ngày, không yêu cầu đặt cọc, đi kèm chính sách đổi trả trong vòng 30 ngày, cùng với việc được ưu đãi lớn trong thời gian tới.

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14, nền tảng thương mại điện tử Lazada vừa công bố chương trình “Siêu Sale Sinh Nhật” diễn ra từ 20h ngày 24/3 đến hết ngày 27/3/2026, mang đến trải nghiệm mua sắm chất lượng cao thông qua LazMall, nơi quy tụ hàng ngàn gian hàng chính hãng với đa dạng ngành hàng, từ mỹ phẩm, thời trang đến điện tử tiêu dùng và đồ gia dụng.

Theo thông tin từ Lazada, người dùng có thể săn các ưu đãi như mua 1 tặng 1, voucher toàn sàn giá trị cao và giảm giá sâu tại khu vực LazMall. Đáng chú ý, chương trình còn mở rộng mạnh mẽ mảng mua sắm xuyên biên giới với hơn 7.000 gian hàng quốc tế.

Trong đó, hai đối tác nổi bật là Tmall - nền tảng quy tụ nhiều thương hiệu và sản phẩm theo xu hướng từ Trung Quốc, và Gmarket - địa chỉ quen thuộc với các mặt hàng mỹ phẩm và thời trang Hàn Quốc. Người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận trực tiếp các sản phẩm này mà không cần qua trung gian.

Bên cạnh ưu đãi, Lazada cho biết trải nghiệm mua sắm quốc tế đã được tối ưu với thời gian giao hàng khoảng 7 ngày, không yêu cầu đặt cọc và đi kèm chính sách đổi trả trong vòng 30 ngày. Đây được xem là bước cải thiện nhằm giúp việc mua hàng từ nước ngoài trở nên thuận tiện hơn, tương tự như mua sắm trong nước.

Song song đó, Lazada liên tục đầu tư nâng cấp trải nghiệm người dùng trên toàn nền tảng. Giao diện ứng dụng được tinh gọn và cá nhân hóa hơn.﻿

Ngoài hoạt động thương mại, Lazada cũng tổ chức sự kiện cộng đồng Lazada Run Wellness Fest 2026 vào ngày 22/3 tại Công viên Tao Đàn. Sự kiện hướng đến việc khuyến khích lối sống năng động, kết hợp các hoạt động trải nghiệm và tương tác với nhiều thương hiệu.

Chương trình “Siêu Sale Sinh Nhật” năm nay không chỉ tập trung vào khuyến mãi mà còn cho thấy xu hướng mở rộng mua sắm xuyên biên giới, đặc biệt là nhu cầu ngày càng tăng đối với hàng hóa từ Trung Quốc và Hàn Quốc trong thị trường Việt Nam.

Theo Hoàng Hà

Nhịp sống thị trường

Vietjet Air hướng dẫn cách check-in online qua VNeID nhanh nhất

