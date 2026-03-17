Intel Việt Nam tham gia sản xuất vi xử lý công nghệ hiện đại nhất thế giới

Ngày 17-3, Tập đoàn Intel trình làng vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 tại TPHCM. Đây là dòng vi xử lý được sản xuất trên tiến trình Intel 18A tiên tiến nhất thế giới, được giới thiệu vào đầu năm nay tại Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2026.

Core Ultra Series 3 của Intel đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình phát triển vi xử lý máy tính của Intel, tiếp tục mang đến khả năng xử lý AI tiên tiến cùng hiệu năng mạnh mẽ cho các dòng laptop hiện đại.

Ông Lê Nguyễn Minh Quân, chuyên gia công nghệ tại Intel Việt Nam, cho hay nhờ được sản xuất trên công nghệ mới nhất, dòng vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 được trang bị kiến trúc hoàn toàn mới, giúp tối ưu hiệu năng, hiệu quả sử dụng năng lượng, đồ họa và các tác vụ AI.

Các bộ vi xử lý tích hợp CPU, GPU và NPU mạnh mẽ giúp tăng tốc các ứng dụng AI trên thiết bị, từ đó đem lại trải nghiệm tốt hơn.

Những mẫu AI PC trang bị vi xử lý này có thể kéo dài thời lượng pin lên đến 27 giờ. Bên cạnh đó, chúng còn giúp thực hiện tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị.

Kiến trúc đồ họa Xe3 tích hợp mang lại hiệu năng chơi game và xử lý hình ảnh vượt trội. Những cải tiến này giúp hình thành một sản phẩm AI PC mỏng nhẹ mới, có khả năng xử lý các tác vụ nặng trong sáng tạo nội dung hay gaming.

Ông Lê Nguyễn Minh Quân, chuyên gia công nghệ tại Intel Việt Nam, giới thiệu về vi xử lý Intel Core Ultra Series 3

Dự kiến sẽ có hơn 200 thiết kế laptop trên toàn cầu được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra Series 3, trải rộng trên nhiều phân khúc, từ máy tính tiêu dùng cao cấp, gaming đến laptop thương mại.

Ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia của Intel tại Việt Nam, cho biết Intel Core Ultra Series 3 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển điện toán cá nhân của Intel.

Nền tảng này phản ánh những tiến bộ mà Intel đang đạt được trong việc mang đến các sản phẩm mạnh mẽ hơn, kết hợp hiệu năng đột phá, khả năng AI tiên tiến, hiệu quả năng lượng vượt trội và đặc biệt là được sản xuất trên công nghệ tiến trình Intel 18A mới nhất.

"Tôi rất tự hào khi nhà máy của Intel tại Việt Nam đã tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu và Intel Vietnam đã đóng góp trực tiếp trong quá trình sản xuất dòng chip này" - ông Thắng cho biết.