Facebook Marketplace tích hợp AI tự động trả lời tin nhắn, tạo bài đăng cho người bán

Facebook vừa công bố triển khai các tính năng mới được hỗ trợ bởi Meta AI cho nền tảng Facebook Marketplace, trong đó nổi bật là khả năng tự động trả lời tin nhắn từ những người mua quan tâm. Mạng xã hội này cũng đang sử dụng AI để giúp người bán đăng sản phẩm nhanh hơn, tóm tắt hồ sơ và cung cấp tùy chọn vận chuyển cho các mặt hàng của họ.

Theo Meta, do người bán thường nhận được rất nhiều câu hỏi từ người mua, công ty đang đơn giản hóa việc phản hồi các tin nhắn ban đầu bằng tính năng trả lời tự động do Meta AI cung cấp. Giờ đây, khi người mua hỏi về tình trạng còn hàng của một sản phẩm, người bán có thể sử dụng Meta AI để tự động soạn thảo câu trả lời dựa trên thông tin từ bài đăng của họ, chẳng hạn như mô tả, tình trạng sẵn có, địa điểm nhận hàng và giá cả. Người bán có thể kích hoạt, xem trước và chỉnh sửa các câu trả lời tự động này trong quá trình tạo bài đăng.

Tính năng mới này được thiết kế để giải quyết một vấn đề phổ biến của người bán, những người thường không muốn tốn quá nhiều thời gian để trả lời các tin nhắn ban đầu hoặc các câu hỏi lặp đi lặp lại, ví dụ như hỏi một món hàng có còn không khi nó đã được đánh dấu là có sẵn. Đáng chú ý, một người bán thậm chí đã tự tạo công cụ AI của riêng mình vào last year để xử lý những yêu cầu ban đầu này từ người mua.

Bên cạnh đó, Facebook Marketplace hiện cho phép người bán đăng sản phẩm tự động bằng Meta AI. Sau khi tải lên hình ảnh của một mặt hàng, Meta AI có thể tạo một bài đăng nháp, điền các chi tiết và đề xuất giá dựa trên các mặt hàng tương tự trong khu vực.

Ngoài ra, người mua giờ đây sẽ thấy một bản tóm tắt hồ sơ Facebook của người bán ở đầu trang Marketplace của họ, bao gồm thời gian họ đã tham gia Facebook và số lượng bạn bè. Tổng quan này cũng bao gồm tóm tắt hoạt động trên Marketplace của họ, chẳng hạn như lịch sử đăng bài, các loại mặt hàng họ bán và xếp hạng của người bán.

Facebook cho biết người bán giờ đây cũng có thể mở rộng phạm vi tiếp cận bằng cách cung cấp dịch vụ vận chuyển trên các bài đăng của mình. Họ có thể tạo nhãn vận chuyển trả trước và dễ dàng theo dõi mọi đơn hàng từ một bảng điều khiển đơn giản.



