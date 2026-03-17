Công ty AI thuê diễn viên ngẫu hứng để huấn luyện cảm xúc cho AI

Một số công ty cung cấp dữ liệu huấn luyện cho các phòng thí nghiệm AI đang tuyển diễn viên kịch, nghệ sĩ hài ứng tác và người biểu diễn nhằm đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo hiểu và tái tạo cảm xúc con người trong giao tiếp.

Theo mô tả tuyển dụng do Handshake AI đăng tải, những người tham gia sẽ thực hiện các buổi diễn ứng tác trực tuyến với những người biểu diễn khác. Họ sẽ được đưa ra các tình huống hoặc gợi ý đơn giản, sau đó tương tác tự nhiên để tạo ra dữ liệu huấn luyện cho một công ty AI lớn.

Công việc yêu cầu ứng viên có khả năng nhận biết và thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên, đồng thời chuyển đổi giữa các trạng thái cảm xúc khác nhau mà vẫn giữ được sự chân thực trong lời thoại và nhân vật. Các buổi làm việc thường không có kịch bản cố định, cho phép người tham gia tự do sáng tạo trong quá trình tương tác.

Handshake AI là một trong nhiều công ty chuyên cung cấp dữ liệu huấn luyện cho các mô hình trí tuệ nhân tạo. Các mô hình AI hiện nay thường có khả năng thực hiện tốt một số nhiệm vụ phức tạp nhưng lại gặp khó khăn với những tác vụ đơn giản. Vì vậy, các phòng thí nghiệm AI đang tìm cách bổ sung những loại dữ liệu chuyên biệt để cải thiện khả năng của hệ thống.

Trong thời gian gần đây, nhu cầu về dữ liệu huấn luyện tăng nhanh khi các công ty AI phát triển các mô hình “đa phương thức”, có thể xử lý văn bản, hình ảnh, video và tương tác bằng giọng nói. Những hệ thống này cần hiểu rõ hơn về cách con người giao tiếp, bao gồm ngữ điệu, cảm xúc và phản ứng trong các tình huống khác nhau.

Các công ty AI cũng đang mở rộng mạng lưới cộng tác viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bác sĩ, luật sư đến nhà biên kịch và chuyên gia kỹ thuật. Tuy nhiên, một số người tham gia bày tỏ lo ngại rằng họ có thể đang góp phần đào tạo các hệ thống AI có khả năng thay thế chính công việc của mình trong tương lai.

Theo thông tin tuyển dụng, công việc dành cho các nghệ sĩ biểu diễn được trả khoảng 74 USD mỗi giờ và có thời gian làm việc linh hoạt. Tuy vậy, một số người từng tham gia cho biết số lượng nhiệm vụ có thể thay đổi và mức thu nhập thực tế có thể giảm khi cạnh tranh giữa người lao động tăng lên.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều nghệ sĩ ứng tác cũng thảo luận về công việc này. Một số cho rằng việc sử dụng kỹ năng biểu diễn để huấn luyện AI có thể làm thay đổi ngành giải trí trong tương lai. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng các buổi biểu diễn trực tiếp vẫn sẽ giữ sức hút riêng khi khán giả tìm kiếm trải nghiệm giải trí chân thực, mang tính tương tác giữa con người với nhau.