Loạt chuyên gia tại Silicon Valley hiến kế để Việt Nam trở thành điểm đến phải lựa chọn của các tỷ phú thế giới

Tọa đàm được trong khuôn khổ Chương trình Kết nối doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026 (GBIC) từ ngày 13/17/3/2026 tại Hoa Kỳ .

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhấn mạnh việc kết nối và phát huy mạng lưới chuyên gia, trí thức và doanh nhân người Việt tại Silicon Valley có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Ông Hoài cũng bày tỏ việc huy động hiệu quả nguồn lực tri thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực công nghệ nội sinh và thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược của đất nước.

Tại Tọa đàm, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều mô hình hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo và bản sao số, chip bán dẫn, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, blockchain, mạng 5G/6G, robot và tự động hóa, công nghệ y sinh, năng lượng và vật liệu mới, an ninh mạng, công nghệ hàng không – vũ trụ và thiết bị bay không người lái (UAV).

Các ý kiến tập trung vào việc tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam – Hoa Kỳ, thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và hình thành các dự án hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu của hai nước.

Cùng với đó là các đề xuất để Việt Nam trở thành điểm đến phải lựa chọn của các tỷ phú như Elon Musk, Jensen Huang… và dự án quy tụ 100 nhân tài công nghệ Việt Nam trên thế giới sẽ được tổ chức vào tháng 10/2026.

TS. Lê Viết Quốc, chuyên gia hàng đầu tại Google, cho rằng trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội để Việt Nam giải quyết nhiều bài toán phát triển quan trọng và bứt phá trong các ngành công nghệ chiến lược. Ông đồng thời cam kết sẽ kết nối và đưa khoảng 100 chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới gốc Việt tham gia đóng góp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Ông Lê Đức Trung, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, khẳng định Tổng Lãnh sự quán luôn đồng hành và hỗ trợ các hoạt động kết nối khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ cao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã có các cuộc làm việc với nhiều tập đoàn và trung tâm nghiên cứu hàng đầu tại Silicon Valley như NVIDIA, META, OpenAI, Marvell, Đại học Stanford, qua đó mở ra các cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, robot và UAV.