Alibaba phát triển công cụ AI giúp doanh nghiệp tự động hóa công việc

Logo của công ty công nghệ Trung Quốc Alibaba tại văn phòng ở Beijing, ngày 10/8/2021 (Ảnh: AP)

Alibaba Group dự kiến ra mắt một dịch vụ AI dạng “tác nhân” dành cho doanh nghiệp, nhằm tận dụng sự quan tâm ngày càng lớn đối với các trợ lý trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện công việc thay cho con người.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, sản phẩm AI mới có thể được Alibaba công bố ngay trong tuần này. Công cụ này được xây dựng dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo Qwen - nền tảng AI chủ lực của Alibaba - và được thiết kế riêng cho khách hàng doanh nghiệp.

Nguồn tin cho biết hệ thống AI mới có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp vận hành máy tính, trình duyệt và máy chủ đám mây để thực hiện một số tác vụ tự động. Công cụ này cũng được tích hợp các tính năng bảo vệ dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng.

Alibaba được cho là đang lên kế hoạch từng bước kết nối công cụ AI này với các dịch vụ trong hệ sinh thái của mình, bao gồm nền tảng thương mại điện tử Taobao và dịch vụ tài chính số Alipay. Sản phẩm được phát triển bởi nhóm kỹ sư phụ trách DingTalk - nền tảng làm việc trực tuyến của Alibaba có chức năng tương tự ứng dụng Slack.

Động thái này cho thấy Alibaba đang tiếp tục đầu tư mạnh vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đặc biệt trong bối cảnh các hệ thống AI có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ - thường được gọi là “agentic AI” - ngày càng phổ biến. Những hệ thống này có thể giúp người dùng thực hiện nhiều việc như mua sắm trực tuyến, quản lý email hoặc xử lý các tác vụ kỹ thuật số khác.

Hiện chưa rõ Alibaba sẽ áp dụng mô hình thu phí như thế nào đối với dịch vụ AI dành cho doanh nghiệp này, cũng như mức độ tích hợp các dịch vụ sẵn có của công ty trong giai đoạn đầu. Alibaba hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Alibaba dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý mới trong tuần này, trong bối cảnh công ty đang phải giải đáp nhiều câu hỏi về chiến lược AI sau khi một trong những nhà phát triển chủ chốt rời công ty. Trước đó, Tổng giám đốc Eddie Wu từng cam kết đầu tư hơn 53 tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo, đồng thời đặt mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) làm định hướng chính của tập đoàn.

Trong thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh liên quan đến AI của Alibaba ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số, dù xuất phát từ quy mô ban đầu còn nhỏ. Trước đây, công ty chủ yếu tập trung vào các giải pháp AI cho doanh nghiệp và điện toán đám mây, trước khi mở rộng sang thị trường người dùng cá nhân thông qua ứng dụng Qwen.