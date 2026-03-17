NVIDIA dự báo doanh thu vượt 1.000 tỷ USD nhờ nhu cầu tính toán AI tăng vọt đến năm 2027

Giám đốc điều hành NVIDIA, ông Jensen Huang, vừa đưa ra dự báo về nhu cầu tính toán trong những năm tới, với con số mà ông đưa ra được đánh giá là gây bất ngờ lớn cho giới công nghệ.

Ngành công nghiệp AI đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ giai đoạn huấn luyện sang giai đoạn inference, kéo theo nhu cầu tính toán tăng đột biến và doanh thu của các công ty liên quan cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Tại hội nghị GTC 2025, NVIDIA từng đặt mục tiêu đạt 500 tỷ USD doanh thu trong ba quý, nhờ thành công của các sản phẩm Blackwell và Vera Rubin. Tuy nhiên, ông Jensen Huang hiện đã nâng dự báo lên hơn 1.000 tỷ USD doanh thu trong giai đoạn từ 2025 đến 2027. Theo ông, NVIDIA hiện đang "vận hành AI" toàn cầu, và con số dự báo này vẫn còn mang tính 'bảo thủ'.

Ông Jensen nhận định, khi cơn sốt inference trở thành xu hướng chủ đạo, các phòng thí nghiệm AI đang đòi hỏi năng lực tính toán ở mức "vượt ngoài mọi giới hạn". Theo ông, chỉ trong vòng hai năm, nhu cầu tính toán đã tăng tới 1.000.000 lần. Ông cũng đề cập đến việc giá giao ngay của các GPU đời cũ như Ampere và Hopper đang tăng lên, cho thấy ngành AI đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài nguyên tính toán, và NVIDIA có cơ hội thu về doanh thu ở quy mô chưa từng có.

Nhu cầu lớn mà NVIDIA ghi nhận chủ yếu đến từ các doanh nghiệp điện toán đám mây quy mô lớn (hyperscaler), song đầu tư AI mang tính chủ quyền từ các khu vực như Trung Đông và Liên minh châu Âu cũng tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây. Ông Jensen cho biết các quan hệ hợp tác với những tên tuổi như Anthropic, OpenAI và các phòng thí nghiệm AI khác là động lực chính thúc đẩy nhu cầu hạ tầng. Bên cạnh đó, các tiến bộ về phần cứng của NVIDIA trong việc tối ưu hóa chi phí cho mỗi token khiến sản phẩm của hãng trở thành lựa chọn gần như không thể thay thế trên thị trường.

Nhiều chuyên gia từng hoài nghi về dự báo doanh thu của NVIDIA tại GTC 2025, nhưng lần này, ông Jensen đã quyết định nâng gấp đôi con số, thể hiện niềm tin rằng nhu cầu tính toán sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới.