Hà Nội số hóa 10 thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, thành phố Hà Nội chính thức vận hành tích hợp 10 dịch vụ hành chính công toàn trình về Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) tại hệ thống các Trung tâm phục vụ hành chính công.

10 dịch vụ toàn trình được triển khai đợt này bao gồm 8 nghiệp vụ về thu và 2 nghiệp vụ về chế độ chính sách. Cụ thể, danh mục các dịch vụ bao gồm: Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công; đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT; cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; chuyển hình thực nhận lương hưu sang tài khoản ngân hàng…

Sự khác biệt lớn nhất khi triển khai dịch vụ công toàn trình là người dân không cần phải đến trực tiếp cơ quan BHXH. Người dân chỉ cần thực hiện một số bước đơn giản trên môi trường điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) bao gồm:

(1) Đăng nhập: Truy cập hệ thống và chọn nút "Đăng nhập".

(2) Xác thực: Chọn đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử (VNeID) do Bộ Công an cấp. (3) Kết nối: Nhập số định danh cá nhân và mật khẩu hoặc quét mã QR qua ứng dụng VNeID trên thiết bị di động để hoàn tất đăng nhập.

(4) Tìm kiếm: Chọn mục "Thủ tục hành chính" và nhập từ khóa dịch vụ cần thực hiện (ví dụ: "Cấp lại thẻ BHYT").

(5) Nộp hồ sơ: Chọn dịch vụ tương ứng và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của hệ thống…

Việc thực hiện 10 dịch vụ công toàn trình trên có ý nghĩa thiết thực trong việc chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo hướng số hóa toàn bộ vòng đời thủ tục; tăng tính công khai, minh bạch trong xử lý hồ sơ.

Tại các chi nhánh và điểm tiếp nhận, cán bộ, công chức được bố trí hỗ trợ, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, xác thực định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, bảo đảm mọi đối tượng đều có thể tiếp cận dịch vụ công số, đặc biệt là người cao tuổi, người lao động tự do, lao động ngoại tỉnh.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục, tăng tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.