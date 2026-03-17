Netflix thâu tóm công ty AI của Ben Affleck, thương vụ trị giá gần 600 triệu USD

Netflix vừa công bố thương vụ mua lại InterPositive, một công ty trí tuệ nhân tạo (AI) do nam diễn viên Ben Affleck đồng sáng lập. InterPositive chuyên cung cấp các công cụ hỗ trợ các nhà làm phim trong giai đoạn hậu kỳ, giúp giải quyết các vấn đề về tính liên tục hoặc nâng cao chất lượng cảnh quay.

Theo Bloomberg, thương vụ này có thể trị giá lên tới 600 triệu USD, đưa nó trở thành một trong những thương vụ thâu tóm lớn nhất của gã khổng lồ phát trực tuyến. Trước đây, khoản chi lớn nhất mà Netflix từng bỏ ra cho một thương vụ là khoảng 700 triệu USD để mua lại Roald Dahl Story Company.

Việc mua lại InterPositive phù hợp với định hướng rộng hơn của Netflix trong việc tích hợp AI vào quá trình sản xuất nội dung. Công ty đã sử dụng AI tạo sinh trong các chương trình và phim gốc của mình, bao gồm việc tạo ra cảnh sập tòa nhà trong series “The Eternaut” của Argentina. Các đối thủ cạnh tranh cũng đang đi theo hướng tương tự: Amazon đang xây dựng các nhóm AI nội bộ cho các dự án phim và truyền hình, trong khi Disney đã ký thỏa thuận với OpenAI.