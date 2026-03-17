Google hoàn tất thương vụ mua Wiz trị giá 32 tỷ USD

17-03-2026 - 15:46 PM | Kinh tế số

Google hoàn tất thương vụ mua công ty an ninh mạng Wiz trị giá 32 tỷ USD, đánh dấu thương vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn công nghệ này.

(Ảnh: SOPA Images / Getty Images)

Google đã hoàn tất việc mua lại công ty an ninh mạng Wiz với giá 32 tỷ USD, qua đó lập kỷ lục là thương vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn công nghệ Mỹ này.

Trao đổi trên podcast Equity của TechCrunch, ông Shardul Shah, đối tác tại quỹ Index Ventures và cũng là cổ đông lớn nhất của Wiz, cho rằng kết quả này không gây bất ngờ. Theo ông, Wiz đang đứng ở giao điểm của 3 xu hướng lớn là trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và chi tiêu cho an ninh mạng, những lĩnh vực ngày càng quan trọng trong kỷ nguyên AI.

Ông Shah cho biết Index Ventures đã đồng hành với đội ngũ sáng lập Wiz từ trước khi công ty ra đời. Khoảng 10 năm trước, quỹ này từng đầu tư vào Adallom, startup do các nhà sáng lập Wiz gồm Assaf Rappaport, Ami Luttwak và Roy Reznik lập nên. Khi Wiz thành lập, Index Ventures tiếp tục tham gia vòng gọi vốn đầu tiên và giữ ghế trong hội đồng quản trị.

Theo nhà đầu tư này, sức hút lớn nhất của Wiz nằm ở đội ngũ sáng lập. Ông đánh giá CEO Assaf Rappaport là người có khả năng đưa ra quyết định nhanh và chính xác, đồng thời có trực giác tốt về con người lẫn thị trường. Các đồng sáng lập khác cũng góp phần tạo nên văn hóa tin cậy, giúp công ty phát triển sản phẩm với tốc độ cao.

Trước khi chấp nhận thỏa thuận hiện nay, Wiz từng từ chối một đề nghị mua lại trước đó từ Google. Theo ông Shah, điều đó cho thấy các nhà sáng lập ưu tiên chiến lược dài hạn thay vì chỉ nhìn vào lợi ích tài chính trước mắt.

Wiz phát triển các công cụ bảo mật cho hạ tầng điện toán đám mây và mã nguồn đang vận hành trong hệ thống. Sau khi gia nhập Google, công ty được kỳ vọng sẽ tận dụng thêm hạ tầng, năng lực AI và nguồn nhân lực kỹ thuật của tập đoàn này để mở rộng hoạt động.

Ông Shah cho rằng thương vụ không chỉ có ý nghĩa với Google mà còn tạo hiệu ứng tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ. Theo ông, thành công của Wiz có thể mở rộng trí tưởng tượng của các doanh nhân công nghệ về quy mô mà một startup có thể đạt tới trong tương lai.

Theo Mạnh Dương

VTV

