Kiếm tiền từ Affiliate trên TikTok, Shopee có phải tự quyết toán thuế? Cục Thuế nói rõ 2 trường hợp dễ nhầm

Tại Hội nghị trực tuyến Hỗ trợ quyết toán thuế TNDN năm 2025, một doanh nghiệp nêu vướng mắc: theo hướng dẫn của cơ quan thuế, cá nhân có thu nhập ngoài công ty từ sàn thương mại điện tử (TikTok, Shopee) được xác định là thu nhập kinh doanh, không gộp với tiền lương nên vẫn có thể ủy quyền quyết toán tại nơi làm việc chính.

Tuy nhiên, với trường hợp doanh nghiệp thuê và chi trả thu nhập cho KOLs/Affiliate, đây là khoản thu nhập do tổ chức chi trả và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế khi cá nhân yêu cầu.

Do đó, doanh nghiệp đặt câu hỏi có cần phân biệt hai trường hợp: cá nhân tự kinh doanh trên sàn thì được ủy quyền quyết toán, còn cá nhân nhận thu nhập từ tổ chức (Affiliate, KOLs) thì phải tự quyết toán thuế, để áp dụng cho đúng quy định.

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết căn cứ điểm d.2 và d.3 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cá nhân vẫn có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công, nếu đáp ứng điều kiện.

Cụ thể, trong trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động tại một công ty, vừa có thu nhập từ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử hoặc từ các hợp đồng Affiliate, KOLs, thì phần thu nhập từ kinh doanh sẽ không gộp vào thu nhập tiền lương, tiền công. Cá nhân thực hiện kê khai và quyết toán riêng đối với phần thu nhập này (nếu có) theo quy định.

Ngoài ra, nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi (ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên), đồng thời có thêm thu nhập từ Affiliate, KOLs bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng và đã được tổ chức chi trả khấu trừ thuế 10%, đồng thời không có nhu cầu quyết toán lại phần thu nhập này, thì vẫn được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay.

Đối với doanh nghiệp chi trả thu nhập cho KOLs hoặc hoạt động Affiliate, Cục Thuế lưu ý đây là khoản thu nhập do tổ chức chi trả. Trường hợp cá nhân có yêu cầu, doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Qua đó, cơ quan thuế nhấn mạnh cần phân biệt rõ giữa thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập do tổ chức chi trả để xác định đúng nghĩa vụ quyết toán thuế, tránh nhầm lẫn trong quá trình thực hiện.



