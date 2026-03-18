Elon Musk chào mời gói cước 2,2 triệu đồng/năm ở Việt Nam: Giá đắt gấp 10 lần, liệu có thể cạnh tranh?

Dự kiến người dùng tại Việt Nam muốn sử dụng dịch vụ Starlink của tỷ phú Elon Musk sẽ phải trả mức phí không hề nhỏ. Bộ thiết bị có giá dự kiến khoảng 9,2 triệu đồng. Cộng với mức cước hàng tháng 2,2 triệu đồng, tổng chi phí cho năm đầu tiên sử dụng sẽ rơi vào khoảng 34 - 35 triệu đồng.

Trung bình, các gói Internet cáp quang phổ biến có giá khoảng 180.000 – 220.000 đồng/tháng cho gói cơ bản, khoảng 230.000 – 300.000 đồng/tháng cho gói trung bình và khoảng 350.000 – 500.000 đồng/tháng cho gói tốc độ cao. Với mức giá này, người dùng có thể sử dụng Internet tốc độ từ 150 Mbps đến 1 Gbps, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, học tập và giải trí.

Nếu so sánh trực tiếp, phí dịch vụ của Starlink cao gấp khoảng 7–10 lần so với cáp quang.

Thực tế, Starlink sinh ra không phải để cạnh tranh với những đường truyền ổn định trong nhà cao tầng.

Tận dụng hạ tầng không gian: Một vệ tinh Starlink khi bay qua không phận Việt Nam sẽ phủ sóng một diện tích khổng lồ. Chi phí vận hành vệ tinh là cố định, do đó mỗi khách hàng mới ở vùng sâu vùng xa đều là "lợi nhuận ròng" về mặt băng thông mà không cần kéo một mét dây cáp nào.

Giải bài toán "vùng trắng": Hiện nay, dù hạ tầng viễn thông Việt Nam rất phát triển, vẫn còn những khu vực khó tiếp cận như vùng núi hoặc khu vực dân cư thưa thớt, hải đảo xa đất liền, các công trình xây dựng hoặc khai khoáng ở địa điểm hẻo lánh hay tàu biển hoặc hoạt động ngoài khơi. Trong những trường hợp này, Internet vệ tinh có thể triển khai nhanh hơn nhiều so với việc xây dựng hạ tầng viễn thông truyền thống.

Một khía cạnh chưa được nhiều bên khai thác là vai trò của Starlink trong việc ứng phó thiên tai và an ninh mạng.

Trong bối cảnh các tuyến cáp quang biển thường xuyên gặp sự cố, hoặc khi bão lũ làm tê liệt trạm BTS mặt đất, Starlink trở thành kênh liên lạc duy nhất không thể bị gián đoạn. Đối với các ngân hàng, trung tâm dữ liệu hoặc các đơn vị cứu hộ, mức giá 2,2 triệu đồng/tháng thực tế lại là một khoản hợp lý để duy trì dòng chảy thông tin thông suốt.

Sự xuất hiện của Starlink sẽ kích hoạt những mô hình kinh doanh vốn trước đây bị kìm hãm bởi địa lý.

Hàng hải và đánh bắt xa bờ: Ngư dân và tàu vận tải quốc tế giờ đây có thể gọi video, cập nhật giá nông sản và dự báo thời tiết theo thời gian thực với độ trễ thấp thay vì dùng các dịch vụ vệ tinh truyền thống đắt đỏ và chậm chạp.

Du lịch trải nghiệm "vùng biên": Các khu cắm trại (glamping) giữa rừng sâu hay các khu nghỉ dưỡng biệt lập trên đảo không còn lo khách phàn nàn vì mất kết nối.

Nông nghiệp chính xác: Các thiết bị cảm biến, drone phun thuốc tại các trang trại rộng lớn có thể kết nối trực tiếp với đám mây thông qua Starlink, tối ưu hóa năng suất mà không cần hạ tầng mặt đất phức tạp.