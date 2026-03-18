Nvidia ra mắt NemoClaw, CEO Jensen Huang tuyên bố mọi công ty đều cần một 'chiến lược OpenClaw'

Tờ Business Insider (BI) cho hay tại hội nghị GTC 2026, CEO Nvidia Jensen Huang đã đưa ra một lời cảnh báo đanh thép: Mọi công ty trên thế giới hiện nay đều cần một chiến lược OpenClaw nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên "hệ thống đại lý" (agentic system).

Xuất hiện tại San Jose vào ngày 16/3 vừa qua, người đàn ông quyền lực nhất giới chip bán dẫn đã không ngần ngại ví von OpenClaw (dự án mã nguồn mở đang "làm mưa làm gió" tại Thung lũng Silicon) chính là một "loại máy tính mới". Theo Jensen Huang, tầm ảnh hưởng của nó đối với trí tuệ nhân tạo sẽ tương đương với những gì Microsoft Windows đã làm cho máy tính cá nhân, hay Linux và HTML đã làm cho internet.

"Cú hích" đúng thời điểm

OpenClaw, tiền thân là Clawdbot và Moltbot, đã trở thành một hiện tượng toàn cầu khi cho phép tạo ra các đại lý AI cá nhân hóa một cách dễ dàng. Dù "cha đẻ" của dự án này là Peter Steinberger đã bị OpenAI chiêu mộ, nhưng tinh thần mã nguồn mở của OpenClaw vẫn sống sót và bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"OpenClaw đã mang đến cho ngành công nghiệp chính xác những gì nó cần vào đúng thời điểm", Jensen Huang nhấn mạnh.

Ông cho rằng sự xuất hiện của ngăn xếp mã nguồn mở này cho phép toàn bộ hệ sinh thái công nghệ cùng nắm bắt và tạo ra những giá trị đột phá. Hệ quả của việc mọi người đều có thể sở hữu các đại lý AI cá nhân là "không thể tin được", mở ra một thế giới mà mỗi nhân viên, mỗi quy trình đều có một "trợ lý" thông minh tự vận hành.

Tuy nhiên, vị CEO của Nvidia cũng thẳng thắn chỉ ra một "gót chân Achilles" của OpenClaw mà giới doanh nghiệp đang lo ngại: vấn đề bảo mật. Để giải quyết rào cản này, Nvidia đã chính thức ra mắt NemoClaw, một phiên bản tùy chỉnh được xây dựng dựa trên nền tảng OpenClaw nhưng bổ sung các lớp kiểm soát quyền riêng tư và bảo mật nghiêm ngặt.

NemoClaw được giới thiệu là một ngăn xếp mã nguồn mở tích hợp thêm các "hàng rào bảo vệ" (guardrails) mạng và bộ định tuyến quyền riêng tư. Điều này cho phép các doanh nghiệp vận hành các đại lý AI (được gọi là các "claws") một cách an toàn bên trong hệ thống nội bộ mà không sợ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm.

"Chỉ với một câu lệnh, bất kỳ ai cũng có thể chạy các đại lý tự tiến hóa, hoạt động 24/7 ở bất cứ đâu", phía Nvidia khẳng định trong thông báo ra mắt.

Tại hội nghị, Nvidia thậm chí còn tổ chức sự kiện "build a claw" để những người tham dự có thể tự tay phát triển các đại lý AI tùy chỉnh cho riêng mình. Peter Steinberger cũng chia sẻ thông qua thông cáo của Nvidia rằng sự hợp tác này đang giúp tạo ra một thế giới mà ai cũng có thể sở hữu những trợ lý AI mạnh mẽ và an toàn.

Không dừng lại ở phần mềm, Jensen Huang tiếp tục khẳng định vị thế thống trị phần cứng khi dự báo nhu cầu đối với các dòng chip Blackwell và Rubin AI sẽ đạt mức 1.000 tỷ USD tính đến năm 2027. Con số khổng lồ này cho thấy cơn khát năng lượng tính toán để vận hành các hệ thống đại lý AI như OpenClaw vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đáng chú ý, Nvidia cũng công bố hệ thống suy luận mới tích hợp công nghệ từ Groq – một startup chip AI mà Nvidia vừa thực hiện thương vụ thâu tóm trị giá 20 tỷ USD. Bước đi này cho thấy Nvidia đang muốn tối ưu hóa tốc độ xử lý AI lên mức cực hạn, phục vụ cho những "đại lý" đòi hỏi phản hồi tức thì trong thời gian thực.

Với sự hậu thuẫn từ cả phần cứng mạnh mẽ lẫn các giải pháp phần mềm bảo mật như NemoClaw, Jensen Huang đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: Thời đại của việc sử dụng AI như một công cụ tra cứu đã qua, giờ là lúc các "đại lý AI" tự trị lên ngôi. Và trong cuộc đua này, OpenClaw chính là "chiến trường" mà không một doanh nghiệp nào có thể phớt lờ.

*Nguồn: BI, Fortune