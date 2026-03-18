Phát hiện chênh lệch giữa thu nhập hiển thị trên eTax Mobile với chứng từ khấu trừ thuế TNCN công ty cấp: Cán bộ Thuế hướng dẫn cách xử lý

18-03-2026 - 10:11 AM | Kinh tế số

Để hỗ trợ người nộp thuế, ngày 18/3, Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử và Fanpage của Cục Thuế.

Tại đây, nhiều người dân đã gửi thắc mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân tới Cục Thuế. Trong đó, một người nộp thuế thắc mắc: Tại sao thu nhập hiển thị trên etax Mobile lại khác với thu nhập trên chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do công ty cấp? Tôi phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo số nào?

Về vấn đề này, Chuyên viên Vũ Ngọc Diệp - Ban Nghiệp vụ Thuế giải thích, trên thực tế, việc chênh lệch giữa dữ liệu trên eTax Mobile và chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế có thể xuất phát từ một số nguyên nhân như sau:

Thứ nhất, dữ liệu trên eTax Mobile được hệ thống cơ quan Thuế tự động tổng hợp từ tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, mẫu số 05/QTT do các tổ chức trả thu nhập kê khai với cơ quan Thuế.

Do đó, tổ chức trả thu nhập có thể kê khai điều chỉnh hoặc bổ sung tờ khai thuế sau khi đã cấp chứng từ khấu trừ. Từ đó, dẫn đến số liệu trên eTax Mobile được cập nhật khác với chứng từ mà đã cấp trước đó cho cá nhân.

Thứ hai, trong một số trường hợp tổ chức trả thu nhập kê khai sai mã số thuế cá nhân, sai thông tin định danh hoặc kê khai nhầm lẫn thu nhập số thuế đã khấu trừ, khiến dữ liệu hiển thị trên hệ thống chưa được chính xác với thực tế chi trả.

Trong trường hợp phát hiện có chênh lệch dữ liệu, người nộp thuế có thể liên hệ với công ty để đối chiếu, xác định nguyên nhân và đề nghị điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của công ty nếu có sai sót khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Việt Nam sẽ trở thành điểm đến phải lựa chọn của các tỷ phú như Elon Musk, Jensen Huang

AI không tốt như quảng cáo: 75% CIO thừa nhận đã mắc bẫy khi chọn nền tảng trí tuệ nhân tạo, đốt hàng triệu USD để mua về sự hối hận

Công nghệ 18/3: YouTube bắt tay FIFA, Boox ra mắt máy đọc siêu mỏng

09:45 , 18/03/2026
NVIDIA trình diễn khay tính toán lai với Groq3 LPX, hướng tới hiệu suất suy luận vượt trội

07:54 , 18/03/2026
Elon Musk chào mời gói cước 2,2 triệu đồng/năm ở Việt Nam: Giá đắt gấp 10 lần, liệu có thể cạnh tranh?

07:17 , 18/03/2026
Tin vui cho người thích mua hàng Trung Quốc, Hàn Quốc chính hãng

17:16 , 17/03/2026

