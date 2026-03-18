Grab hỗ trợ cả tài xế xe xăng và xe điện

Cụ thể, Grab cho biết sẽ﻿ tiếp tục san sẻ phần nào khó khăn với đối tác tài xế sử dụng xe xăng, thông qua việc kéo dài chương trình thưởng thêm theo tuần từ ngày 18/3 đến ngày 24/3/2026 trên phạm vi toàn quốc. Tùy theo từng tỉnh, thành phố, đối tác tài xế 4 bánh có thể nhận thưởng lên tới 7% doanh thu/tuần; đối tác tài xế 2 bánh có thể nhận thưởng lên đến 135.000 đồng/tuần.

Grab cũng sẽ tăng cường hỗ trợ đối tác tài xế Grab đang sử dụng xe máy điện: Grab đang triển khai chương trình hỗ trợ dành cho tất cả đối tác tài xế đang sử dụng xe máy điện trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, bao gồm cả đối tác mới và đối tác hiện tại. Mỗi đối tác khi chuyển đổi sang xe máy điện trên nền tảng Grab có thể nhận được hỗ trợ lên đến 2,5 triệu đồng/đối tác ở Hà Nội và lên đến 1 triệu đồng/đối tác ở TP. Hồ Chí Minh.

Song song với chương trình này, Grab cũng tích cực hợp tác với các nhà sản xuất xe máy điện để áp dụng đồng thời thêm chương trình hỗ trợ từ 1,5 triệu đồng/xe trong tháng đầu và lên tới 4 triệu đồng/xe trong 2 tháng đầu sau khi chuyển đổi, tùy vào dòng xe đối tác lựa chọn. Hỗ trợ này không chỉ giúp đối tác tiết kiệm chi phí, thêm tự tin chuyển đổi mà còn góp phần thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam.

Các chương trình này được áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng khác. Dựa theo diễn biến thực tế trên thị trường, chương trình hỗ trợ tiếp theo sẽ được Grab cập nhật nhằm mang lại sự hỗ trợ kịp thời và tối ưu nhất cho hoạt động của tài xế.