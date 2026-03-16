Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an phát cảnh báo quan trọng về hộ chiếu

16-03-2026 - 15:15 PM | Kinh tế số

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân không chuyển tiền theo yêu cầu và lưu lại tin nhắn, số điện thoại của đối tượng lừa đảo.

Công an phát cảnh báo quan trọng về hộ chiếu- Ảnh 1.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 13/3 đã phát cảnh báo tới người dân về thủ đoạn lừa đảo yêu cầu chuyển tiền nhận hộ chiếu qua bưu chính.

Theo đó, trong bối cảnh một số đối tượng xấu thời gian gần đây có hành vi lợi dụng nhu cầu nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn này.

Cụ thể, các đối tượng thường giả danh cán bộ Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc nhân viên bưu điện gọi điện, nhắn tin thông báo hộ chiếu của công dân đã được xử lý xong và sắp được chuyển phát.

Sau đó, chúng yêu cầu người dân chuyển một khoản tiền “phí chuyển phát”, “phí xác nhận hồ sơ”, “phí kích hoạt gửi bưu chính” vào một tài khoản cá nhân. Trong một số trường hợp, các đối tượng lừa đảo còn gửi đường link giả mạo website dịch vụ công để yêu cầu người dân nhập thông tin cá nhân hoặc thực hiện thanh toán trực tuyến.

Cơ quan Công an cho biết, khi người dân đã chuyển tiền, các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Do đó, để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Bắc Ninh lưu ý, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để nhận hộ chiếu qua bưu chính.

Phí chuyển phát hộ chiếu (nếu có) được thanh toán trực tiếp cho đơn vị bưu chính hoặc qua hệ thống chính thức, không thông qua tài khoản cá nhân.

Vì vậy, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại hoặc đường link không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn nghi vấn về hành vi lừa đảo trên, người dân cần liên hệ với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc bưu điện chính thức để xác minh và được hỗ trợ kịp thời.

Công an cảnh báo người dân cần đổi ngay mật khẩu email, mạng xã hội, thậm chí cả tài khoản ngân hàng nếu lỡ làm điều này

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo 'nóng' từ Công an: Những ai đã up ảnh thẻ cử tri lên mạng cần làm ngay việc sau!

Thay đổi mới trên Google Maps ảnh hưởng đến 2 tỷ người dùng

875 triệu điện thoại có thể bị hack trong 60 giây, kiểm tra ngay bạn có nằm trong danh sách

14:32 , 16/03/2026
Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại Trung tâm The Kan

13:50 , 16/03/2026
Đừng để bị sa thải: Cuộc cách mạng 'nuôi tôm' OpenClaw tại Trung Quốc và lời cảnh tỉnh cho 300 triệu việc làm trên toàn cầu

11:30 , 16/03/2026
Đến thăm Cục Thuế, chuyên gia từ Pháp về Việt Nam vô cùng ấn tượng khi dữ liệu về hóa đơn, số liệu quản lý thuế được cập nhật liên tục đến từng giây!

11:26 , 16/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên