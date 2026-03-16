Công an phát cảnh báo quan trọng về hộ chiếu

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 13/3 đã phát cảnh báo tới người dân về thủ đoạn lừa đảo yêu cầu chuyển tiền nhận hộ chiếu qua bưu chính.

Theo đó, trong bối cảnh một số đối tượng xấu thời gian gần đây có hành vi lợi dụng nhu cầu nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn này.

Cụ thể, các đối tượng thường giả danh cán bộ Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc nhân viên bưu điện gọi điện, nhắn tin thông báo hộ chiếu của công dân đã được xử lý xong và sắp được chuyển phát.

Sau đó, chúng yêu cầu người dân chuyển một khoản tiền “phí chuyển phát”, “phí xác nhận hồ sơ”, “phí kích hoạt gửi bưu chính” vào một tài khoản cá nhân. Trong một số trường hợp, các đối tượng lừa đảo còn gửi đường link giả mạo website dịch vụ công để yêu cầu người dân nhập thông tin cá nhân hoặc thực hiện thanh toán trực tuyến.

Cơ quan Công an cho biết, khi người dân đã chuyển tiền, các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Do đó, để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Bắc Ninh lưu ý, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để nhận hộ chiếu qua bưu chính.

Phí chuyển phát hộ chiếu (nếu có) được thanh toán trực tiếp cho đơn vị bưu chính hoặc qua hệ thống chính thức, không thông qua tài khoản cá nhân.

Vì vậy, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại hoặc đường link không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn nghi vấn về hành vi lừa đảo trên, người dân cần liên hệ với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc bưu điện chính thức để xác minh và được hỗ trợ kịp thời.