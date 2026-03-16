Đừng để bị sa thải: Cuộc cách mạng ‘nuôi tôm’ OpenClaw tại Trung Quốc và lời cảnh tỉnh cho 300 triệu việc làm trên toàn cầu

Trong giới công nghệ Trung Quốc thời gian gần đây, cụm từ "Nuôi Tôm" không dùng để chỉ ngành thủy sản. Đó là thuật ngữ lóng dành cho việc cài đặt và vận hành OpenClaw, một hệ thống AI Agent (nhân viên trí tuệ nhân tạo) có khả năng tự thao tác trên máy tính.

Trong khi cộng đồng quốc tế vẫn coi AI là một công cụ để "hỏi và đáp", người Trung Quốc đã nhanh chóng nhận diện được giá trị thực lõi: AI không chỉ để nói, AI là để làm.

Tại sao lại là OpenClaw?

Có một sự thực ít ai biết rằng dự án OpenClaw (với biểu tượng con tôm hùm đặc trưng) có nguồn gốc từ dự án mã nguồn mở của Peter Steinberger, một lập trình viên người Áo chứ không phải từ Trung Quốc.

Sau khi Steinberger gia nhập OpenAI vào tháng 2/2026 và chuyển giao dự án cho cộng đồng, Trung Quốc đã nhanh chóng "tiếp quản" tinh thần này một cách triệt để.

Dù OpenClaw có nguồn gốc từ các dự án mã nguồn mở quốc tế, việc người Trung Quốc nồng nhiệt đón nhận nó cho thấy một tư duy thực dụng đặc trưng của nền kinh tế này. Khác với ChatGPT vốn dừng lại ở mức độ là một "tư vấn viên" tài ba, OpenClaw thuộc thế hệ Agentic AI, những thực thể có khả năng tự chủ thực hiện các tác vụ phức tạp.

Sự khác biệt nằm ở khả năng tương tác với hệ điều hành. Nếu bạn yêu cầu ChatGPT đặt vé máy bay, nó sẽ liệt kê cho bạn các bước hoặc đường link. Nhưng với "con Tôm" OpenClaw, nó sẽ tự mở trình duyệt, tìm kiếm chuyến bay rẻ nhất, điền thông tin và dừng lại ở bước thanh toán để chờ bạn xác nhận. Đây chính là bước nhảy vọt từ "AI hỗ trợ" sang "AI thực thi".

Việc hàng triệu người lao động Trung Quốc, từ những nhân viên văn phòng cho đến thế hệ GenZ, đổ xô vào cài đặt các bản tùy biến như CrawBot để "nuôi tôm" trên PC cá nhân cho thấy họ đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mà ở đó, người lao động không còn cạnh tranh bằng sức bền, mà bằng khả năng điều phối các trợ lý AI.

Theo giới chuyên gia, không phải ngẫu nhiên mà phong trào này lại bùng nổ mạnh mẽ đến vậy. Chính phủ Trung Quốc và các gã khổng lồ công nghệ tại đây đang thúc đẩy một chiến lược "bình dân hóa" AI sâu rộng. Họ hiểu rằng, việc sở hữu các siêu máy tính hay các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nghìn tỷ tham số là chưa đủ. Sức mạnh quốc gia thực sự nằm ở việc toàn bộ lực lượng lao động có thể sử dụng AI như một kỹ năng cơ bản giống như cách họ dùng Excel hay Word cách đây hai thập kỷ.

Bằng cách tài trợ, tạo điều kiện cho các dự án mã nguồn mở và đơn giản hóa quy trình cài đặt, Trung Quốc đang biến AI Agent thành một công cụ cầm tay. Điều này tạo ra một lợi thế cạnh tranh khổng lồ: một nhân viên văn phòng tại Thượng Hải có khả năng điều khiển 5-10 "con tôm" để xử lý số liệu, gửi email và quản lý dự án sẽ có hiệu suất gấp nhiều lần một nhân viên truyền thống.

Chưa dừng lại đó, sự thành công của OpenClaw tại Trung Quốc còn mang đậm dấu ấn của những "đôi vai khổng lồ" trong ngành công nghệ. Điển hình như Tencent đã biến việc cài đặt AI vốn phức tạp trở nên bình dân bằng cách tổ chức các sự kiện lớn tại Thâm Quyến để hỗ trợ người dân cài đặt và tích hợp trực tiếp công cụ này vào siêu ứng dụng WeChat.

Trong khi đó, Baidu lại biến các buổi học "nuôi tôm" thành các workshop chuyên sâu, thu hút hàng nghìn người xếp hàng tại Bắc Kinh chỉ để học cách thiết lập hệ thống. Thế rồi các startup kỳ lân như Zhipu AI và MiniMax đã nhanh chóng tung ra các phiên bản tùy biến như AutoClaw và MaxClaw, tối ưu hóa mã nguồn gốc để phù hợp tuyệt đối với môi trường và ngôn ngữ bản địa.

Đồng thời, DeepSeek và Alibaba cũng đóng vai trò then chốt khi cung cấp hệ thống "bộ não" là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để các chú tôm hùm này có thể tư duy và hành động hiệu quả nhất.

Lời cảnh tỉnh

Trong khi tại Mỹ, các tập đoàn lớn đang thực hiện những đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn để thay thế bằng AI Agent, và tại Trung Quốc người dân đang sốt sắng "nuôi tôm", thì tại nhiều thị trường khác, sự quan tâm dường như vẫn còn rất hạn chế.

Theo báo cáo của Goldman Sachs, Generative AI có thể tác động tới khoảng 300 triệu việc làm toàn thời gian trên toàn cầu. Trong đó, các công việc văn phòng và hành chính chịu rủi ro tự động hóa cao nhất, với khoảng 46% nhiệm vụ có thể được AI thực hiện.

Song song với dự báo này, làn sóng tái cấu trúc nhân sự đã xuất hiện tại các tập đoàn công nghệ Mỹ. Từ đầu năm 2026, ngành công nghệ toàn cầu đã ghi nhận hơn 45.000 vụ sa thải khi nhiều công ty chuyển hướng sang mô hình vận hành tinh gọn và tăng đầu tư vào AI.﻿

Nhiều người lao động vẫn giữ tâm thế coi AI là một thứ gì đó xa vời, hoặc tệ hơn, là một trò giải trí mang tính xu hướng (Fomo). Việc CrawBot (một công cụ hỗ trợ cài đặt OpenClaw dễ dàng) có lượng người dùng Trung Quốc áp đảo so với nhiều thị trường là một minh chứng buồn cho sự thiếu nhạy bén với công nghệ thực thi.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng Agentic AI tốn kém hơn vì chi phí API (như Claude 3.5 hay 4.6) là không rẻ. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân kinh tế, chi phí vài USD cho một tác vụ mà một trợ lý AI thực hiện trong 2 phút so với tiền lương và thời gian của một nhân sự thực thụ trong 2 giờ, chúng ta sẽ thấy mức giá của AI Agent thực chất là một món hời.

Theo phân tích của McKinsey & Company, việc triển khai AI ở quy mô doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị kinh tế hàng nghìn tỷ USD mỗi năm và cải thiện mạnh năng suất lao động. Trong một số ngành như ngân hàng, AI và tự động hóa thậm chí có thể giúp giảm chi phí vận hành khoảng 15–20%, qua đó mở rộng biên lợi nhuận cho doanh nghiệp.﻿

Một trong những rào cản lớn nhất ngăn cản người dùng tiếp cận Agentic AI chính là nỗi sợ về quyền riêng tư và sự nổi loạn của máy móc, những kịch bản thường thấy trong phim ảnh Hollywood. Tuy nhiên, đứng dưới góc độ kỹ thuật, chúng ta cần phân định rõ giữa Agentic AI và ASI (Trí tuệ siêu thông minh).

Hiện tại, các AI Agent như OpenClaw vẫn hoạt động trong một "chiếc lồng" logic. Chúng chỉ thực hiện khi có lệnh và quy trình đó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của người dùng. Việc lo sợ AI tự ý lấy tiền trong tài khoản khi chúng ta ra lệnh cho nó đặt vé xem phim là một sự lo lắng thiếu cơ sở thực tế.

Dẫu vậy, do khả năng truy cập sâu vào máy tính cá nhân, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cũng đã bắt đầu đưa ra các cảnh báo. Một số cơ quan nhà nước và trường đại học tại đây đã hạn chế cài đặt OpenClaw trên thiết bị công vụ để phòng tránh rò rỉ dữ liệu. Đây là bước đi cần thiết để chuẩn hóa một công nghệ quá đỗi mạnh mẽ.

Bất chấp điều đó, thế giới đang chuyển mình từ kỷ nguyên "Chat với AI" sang "Làm việc cùng AI Agent". Nếu không nhanh chóng thay đổi tư duy, từ bỏ sự thờ ơ và bắt đầu học cách điều phối các trợ lý AI thực thi thì người lao động sẽ đối mặt với nguy cơ bị tụt hậu.

Sức mạnh không nằm ở mô hình AI doanh nghiệp dùng, mà nằm ở việc người lao động cho phép AI làm được bao nhiêu việc cho họ.

*Nguồn: SCMP, The Verge, BI