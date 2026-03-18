Công ty Ngân lượng của Shark Bình ‘rửa tiền’ cho trùm lừa đảo Mr Pips

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố các bị can: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên); Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng, vợ của Ngọ), cùng 72 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Kết luận điều tra xác định, Mr Pips phạm tội giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng; Mr Hunter chịu trách nhiệm đối với 180 vụ, chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn làm khi “rửa tiền” lừa đảo, nhóm Mr Pips thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT. Ông Bình vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam cách đây vài tháng. Riêng vụ án này, Shark Bình bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Mr Pips cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá.

Tại Việt Nam, cơ quan điều tra nhấn mạnh các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).

Bị can Nguyễn Hòa Bình

Shark Bình giữ vai trò chỉ đạo chung trong công ty "rửa tiền"

Còn theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đối tượng Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Trong khi, bộ phận kỹ thuật do Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật thông tin. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn forex, cùng Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Đến bộ phận vận hành do Nguyễn Thị Nam phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng.

Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.

Cơ quan điều tra kết luận từ 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch.

Sau đó, Mr Pips liên hệ trực tiếp với nhóm Tâm qua Telegram để trao đổi hợp tác.

Kết luận điều tra cho rằng, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021 nhưng cuối cùng mức phí này vẫn được giữ nguyên.

Trong quá trình hoạt động, Mr Pips tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác (như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets) vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Khi có sự cố giao dịch, các Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn cùng phối hợp xử lý.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.

Cụ thể, các đối tượng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân ký, gửi cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 - 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.