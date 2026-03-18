Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới của Việt Nam sau 8 tháng sáp nhập

18-03-2026 - 11:34 AM | Kinh tế số

Google Maps cập nhật địa giới hành chính một số tỉnh, thành tại Việt Nam sau hơn 8 tháng sáp nhập.

Theo ghi nhận vào sáng 18/3, người dùng Google Maps phát hiện ứng dụng có những thay đổi về địa giới hành chính mới.

Cụ thể, khi người dùng tìm kiếm tỉnh Phú Thọ, bản đồ hiển thị đầy đủ địa giới hành chính mới bao gồm tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc trước kia. Tương tự, địa giới TP.HCM đã hiển thị bao gồm TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương cũ.

Ứng dụng Google Maps hiển thị địa giới hành chính mới của tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Việc cập nhật địa danh mới này được triển khai trên cả 2 nền tảng là web và ứng dụng trên smartphone.

Tuy nhiên, Google Maps mới cập nhật một số khu vực và địa giới cập nhật là cấp tỉnh, thành phố. Địa giới cấp xã, huyện vẫn chưa thay đổi.

Việc Google cập nhật dữ liệu địa giới mới trên Google Maps diễn ra sau hơn 8 tháng từ khi Việt Nam sáp nhập từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 tỉnh, thành; số xã, phường giảm từ 10.000 xuống còn hơn 3.300.

Ứng dụng Google Maps cập nhật những địa danh hành chính mới tại Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Cách đây vài ngày, Google công bố một bản cập nhật lớn cho Google Maps với nhiều nâng cấp mạnh mẽ, đánh dấu thay đổi đáng kể nhất cho ứng dụng trong 10 năm qua.

Trong đó, bản nâng cấp của Google Maps tập trung vào các tính năng AI được hỗ trợ bởi mô hình Gemini từ Google. Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật là tính năng mới mang tên Ask Maps, cho phép người dùng tương tác với Google Maps giống như một chatbot.

Ask Maps có khả năng tiếp nhận các câu hỏi phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp câu trả lời tùy chỉnh dựa trên thông tin thời gian thực.

Tính năng này không chỉ cung cấp thông tin mà còn bao gồm hình ảnh liên quan, trực quan hóa tuyến đường và phân tích từ cơ sở dữ liệu khổng lồ của Google, với hơn 300 triệu địa điểm và 500 triệu đánh giá từ cộng đồng.

Hiện Google vẫn chưa đưa ra bình luận về việc cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sẽ trở thành điểm đến phải lựa chọn của các tỷ phú như Elon Musk, Jensen Huang

Việt Nam sẽ trở thành điểm đến phải lựa chọn của các tỷ phú như Elon Musk, Jensen Huang Nổi bật

AI không tốt như quảng cáo: 75% CIO thừa nhận đã mắc bẫy khi chọn nền tảng trí tuệ nhân tạo, đốt hàng triệu USD để mua về sự hối hận

AI không tốt như quảng cáo: 75% CIO thừa nhận đã mắc bẫy khi chọn nền tảng trí tuệ nhân tạo, đốt hàng triệu USD để mua về sự hối hận Nổi bật

Công an phát hiện ra lý do người dân bị lộ thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân, thậm chí bị chiếm đoạt tiền

Công an phát hiện ra lý do người dân bị lộ thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân, thậm chí bị chiếm đoạt tiền

11:30 , 18/03/2026
Grab hỗ trợ cả tài xế xe xăng và xe điện

Grab hỗ trợ cả tài xế xe xăng và xe điện

11:15 , 18/03/2026
50% doanh thu chỉ đến từ 3 khách hàng: Đế chế Nvidia trị giá 5.000 tỷ USD bắt đầu lộ những vết nứt

50% doanh thu chỉ đến từ 3 khách hàng: Đế chế Nvidia trị giá 5.000 tỷ USD bắt đầu lộ những vết nứt

10:50 , 18/03/2026
Công an cảnh báo tin nhắn Zalo, SMS có thể khiến tài khoản ngân hàng bị rút sạch

Công an cảnh báo tin nhắn Zalo, SMS có thể khiến tài khoản ngân hàng bị rút sạch

10:45 , 18/03/2026

