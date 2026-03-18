Nhà sáng lập OpenClaw: Bán công ty 100 triệu Euro rồi đi làm thuê, từ bỏ 13 năm tâm huyết để tạo ra 'quái vật' AI trong 60 phút

Tờ Fortune cho hay nhà sáng lập Peter Steinberger của OpenClaw tạo ra mô hình mới này chỉ trong vòng một giờ và sau đó nhanh chóng làm lu mờ chính ứng dụng cũ của ông. Chia sẻ trên podcast của Lex Fridman, ông cho biết động lực ban đầu rất đơn giản: “Vì nó chưa tồn tại, nên tôi tự tạo ra.”

Đây cũng là dự án AI thứ 44 của ông kể từ năm 2009, một hành trình dài nhưng cũng khiến ông rơi vào trạng thái kiệt sức, mất dần cảm hứng đối với công việc lập trình.

Chính bản thân ông Steinberger từng có thời gian sang Madrid để nghỉ ngơi trước khi bị làn sóng AI kéo trở lại chỉ vài tháng sau đó.

Ba tháng kể từ khi quay lại, ông nhanh chóng đạt được sự công nhận toàn cầu, nhận đề nghị hợp tác trị giá hơn sáu con số từ OpenAI, đồng thời được Sam Altman ca ngợi là “một thiên tài với nhiều ý tưởng xuất sắc”.

Hành trình từ lập trình viên đến “hiện tượng” AI

Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Áo, ông bắt đầu say mê máy tính từ năm 14 tuổi khi được giới thiệu chiếc PC (máy tính để bàn). Nhờ đó, ông đã quyết định theo học ngành kỹ thuật phần mềm tại Đại học Công nghệ Vienna. Về sau, ông làm kỹ sư iOS cấp cao tại Thung lũng Silicon và giảng dạy phát triển ứng dụng di động tại trường cũ của mình.

Ông từng sống và làm việc luân phiên giữa London và Vienna. Steinberger khá kín đáo về đời tư, mặc dù ông từng nhắc đến việc mình là một fan hâm mộ của Doctor Who.

Thành công lớn đầu tiên của ông đến với PSPDFKit, ra đời trong thời gian Steinberger chờ gia hạn visa làm việc tại Mỹ. Ông đã tận dụng thời gian rảnh rỗi để giải quyết vấn đề "đơn giản nhưng vô cùng khó khăn" về hiển thị PDF trên iPad.

Trong 13 năm tiếp theo, ông đã phát triển công ty trở thành ngôi sao sáng trong lĩnh vực quản lý PDF, sử dụng trong hơn tỷ thiết bị, phục vụ cho các “ông lớn” như Apple và Dropbox.

Tuy nhiên, cuối cùng, ông bị sa lầy vào những "vấn đề nhân sự" mà một CEO phải đối mặt: các cuộc họp hội đồng quản trị, xung đột với những người sáng lập, những yêu cầu không ngừng nghỉ của khách hàng.

“Tôi không thể viết code được nữa. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình và cảm thấy trống rỗng", ông Steinberger nhớ lại.

Năm 2023, ông đã quyết định bán PSPDFKit với mức giá khoảng 100 triệu euro và giải nghệ. Những năm tháng làm việc cật lực và áp lực đã để lại cho Steinberger một cảm giác trống rỗng sâu sắc.

Ông mô tả giai đoạn sau khi giải nghệ là một cuộc tìm kiếm ý nghĩa mà không có chuyến đi, bữa tiệc hay liệu pháp nào có thể giải quyết được.

Mãi đến tháng 4/2025, ông mới cảm thấy ngọn lửa đam mê làm việc quay trở lại, được hiện thực hóa thông qua một nỗ lực tương đối đơn giản là xây dựng một công cụ phân tích Twitter .

Ông phát hiện ra rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã trải qua một "sự thay đổi mô hình" và giờ đây có thể xử lý các công việc lập trình lặp đi lặp lại. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng để ông đóng góp hoàn toàn cho cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo.

Trợ lý AI tự động gây tranh cãi

Dự án OpenClaw được Steinberger phát triển như một “nhân viên kỹ thuật số” hoạt động trực tiếp trên máy người dùng. Không giống như các mô hình tiêu chuẩn chờ lệnh, OpenClaw luôn "hoạt động", có khả năng quản lý email và điều khiển trình duyệt web để hoàn thành quy trình làm việc, đặc biệt là thông qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp hoặc Telegram.

Chỉ trong thời gian ngắn, sau khi được Peter đổi tên từ Clawdbot thành Moltbot và cuối cùng là OpenClaw, dự án đã tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ, đạt hơn 145.000 lượt đánh dấu “star” trên GitHub và ghi nhận lượng truy cập cao nhất là 2 triệu lượt chỉ trong một tuần.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng cũng kéo theo nhiều cảnh báo từ giới chuyên gia về rủi ro sai sót, mất kiểm soát và bảo mật.

Bản thân Steinberger cũng đối mặt với hàng loạt thách thức, từ tranh chấp thương hiệu đến việc bị chiếm đoạt tài khoản trực tuyến liên quan đến tiền điện tử của mình. Ông thừa nhận từng muốn từ bỏ dự án vì áp lực quá lớn.

Quyết định về với OpenAI

Ngày 15/2/2026, Steinberger công bố gia nhập OpenAI, khép lại giai đoạn phát triển độc lập. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ông phải tự chi trả tới 10.000 USD mỗi tháng cho chi phí vận hành, đồng thời nhận được nhiều lời mời hợp tác, bao gồm cả nhà sáng lập Mark Zuckerberg của Meta.

Tuy nhiên, cuối cùng ông đã chọn OpenAI để có được quyền sử dụng những "công nghệ mới nhất" cần thiết để mở rộng tầm nhìn của mình.

Thế nhưng, động thái này đã gây ra nhiều tranh cãi. OpenClaw, một mô hình mã nguồn mở, đã trở thành một thách thức về mặt triết học đối với hiện trạng trí tuệ nhân tạo (AI) vốn bị chi phối bởi một vài tập đoàn lớn.

Ông Steinberger cho biết bản thân đã xây dựng nó dựa trên kiến trúc "ưu tiên cục bộ", cho phép người dùng chạy trợ lý ảo trên phần cứng của riêng họ và lưu trữ dữ liệu trên chính thiết bị của họ, thay vì phụ thuộc vào việc lưu trữ dữ liệu đám mây.

Trước những lo ngại về việc “đánh mất tinh thần mã nguồn mở”, Steinberger cho biết dự án sẽ tiếp tục tồn tại như một tổ chức độc lập, nhận hỗ trợ từ OpenAI.

“Tôi không làm điều này vì tiền,” ông khẳng định. “Tôi muốn tạo ra tác động và cảm thấy hứng thú với những gì mình xây dựng.”

Trong khi đó, tại OpenAI, vai trò của Steinberger là Trưởng nhóm Sản phẩm/Kỹ thuật với nhiệm vụ thúc đẩy "thế hệ tiếp theo của các tác nhân cá nhân".

Trong thông báo về việc tuyển dụng, Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman tuyên bố rằng vị trí của Steinberger dự kiến sẽ "nhanh chóng trở thành cốt lõi" trong chiến lược của OpenAI, gọi ông là "một thiên tài với rất nhiều ý tưởng tuyệt vời về tương lai của các tác nhân rất thông minh tương tác với nhau để kiến tạo những việc rất hữu ích cho mọi người" .

*Nguồn: Fortune