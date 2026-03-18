Người dân cần kiểm tra ngay thông tin này trên VssID

18-03-2026 - 16:16 PM | Kinh tế số

Thiếu thời gian đóng BHXH trên VssID, liên hệ cơ quan nào?

Người dân cần kiểm tra ngay thông tin này trên VssID - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Quang Ninh (Thái Nguyên) làm việc tại Công ty OS tháng 6-9/2023, đóng BHXH tháng 7-9/2023. Sau khi nghỉ việc, ông nhận quyết định nghỉ việc và tờ rời BHXH 3 tháng đóng do BHXH quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội cấp. Tuy nhiên, trên VssID của ông Ninh lại không hiển thị nội dung đóng BHXH thời gian nêu trên.

Đến nay đã hơn 2 năm ông Ninh vẫn không thấy cập nhật trên hệ thống VssID. Ông Ninh hỏi, ông cần liên hệ với BHXH địa phương hay phải đến BHXH quận Thanh Xuân trước đây để được giải quyết?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Sau khi kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH quản lý (liên kết trực tuyến với ứng dụng BHXH số - VssID), thì quá trình tham gia BHXH, BHYT và BHTN của ông Nguyễn Quang Ninh đã được ghi nhận đầy đủ thời gian tham gia từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023 với tổng thời gian tham gia BHXH tính tới thời điểm tháng 2/2026 là 10 năm 01 tháng (tại các đơn vị: Công ty Honda Việt Nam từ tháng 3/2015 đến tháng 1/2022; Công ty Daham Vina từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2023; Công ty OS Việt Nam từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023 và Công ty TNHH Mani Hà Nội từ tháng 10/2023 đến nay).

Trường hợp còn tiếp diễn vướng mắc tương tự nêu trên, đề nghị ông Ninh cập nhật nâng cấp lại ứng dụng VssID hoặc liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

MT

Nhịp sống thị trường

