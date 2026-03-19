Cục Thuế hướng dẫn kê khai thuế với hoạt động cho thuê bất động sản

Lưu ý trong kê khai thuế với hoạt động cho thuê bất động sản

Hoạt động cho thuê bất động sản kê khai thuế thế nào là thắc mắc của nhiều người dân đang muốn thực hiện đúng chính sách về thuế năm 2026. Cục Thuế đã có những hướng dẫn và lưu ý cụ thể cho cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh.

Cá nhân trực tiếp khai thuế với hoạt động cho thuê bất động sản

Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì cá nhân được lựa chọn khai thuế 2 lần trong năm hoặc 1 lần.

Trường hợp khai thuế 2 lần trong năm tính thuế thì hạn là 31/7 của năm tính thuế hoặc chậm nhất là 31/1 của năm tiếp theo.

Trường hợp khai thuế 1 lần thì khai vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản thì thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và gửi hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế khi có bất động sản cho thuê.

Trường hợp cá nhân cho cá nhân thuê bất động sản thì phải trực tiếp khai thuế.

Trường hợp thỏa thuận bên thuê bất động sản là người kê khai thuế và nộp thuế thay

Trường hợp tổ chức thuê bất động sản có thỏa thuận bên thuê là người khai thay thì tổ chức thực hiện khai thuế theo quý và nộp thay cho cá nhân. Thời hạn được xác định theo kỳ thanh toán thuế bất động sản./.



