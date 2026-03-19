Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục Thuế hướng dẫn kê khai thuế với hoạt động cho thuê bất động sản

19-03-2026 - 21:28 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lưu ý trong kê khai thuế với hoạt động cho thuê bất động sản.

Hoạt động cho thuê bất động sản kê khai thuế thế nào là thắc mắc của nhiều người dân đang muốn thực hiện đúng chính sách về thuế năm 2026. Cục Thuế đã có những hướng dẫn và lưu ý cụ thể cho cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh.

Cá nhân trực tiếp khai thuế với hoạt động cho thuê bất động sản

Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì cá nhân được lựa chọn khai thuế 2 lần trong năm hoặc 1 lần.

Trường hợp khai thuế 2 lần trong năm tính thuế thì hạn là 31/7 của năm tính thuế hoặc chậm nhất là 31/1 của năm tiếp theo.

Trường hợp khai thuế 1 lần thì khai vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản thì thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và gửi hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế khi có bất động sản cho thuê.

Trường hợp cá nhân cho cá nhân thuê bất động sản thì phải trực tiếp khai thuế.

Trường hợp thỏa thuận bên thuê bất động sản là người kê khai thuế và nộp thuế thay

Trường hợp tổ chức thuê bất động sản có thỏa thuận bên thuê là người khai thay thì tổ chức thực hiện khai thuế theo quý và nộp thay cho cá nhân. Thời hạn được xác định theo kỳ thanh toán thuế bất động sản./.


PV

Chinhphu.vn

Từ Khóa:
cục thuế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau 3 tháng khởi công, tuyến đường sắt 8,4 tỷ USD nối thẳng Trung Quốc, ứng dụng công nghệ chưa từng có đang được triển khai thế nào?

Hà Nội giải thích về thông tin 'di dời hơn 860.000 dân nội đô'

Từ 1/5, Việt Nam có thay đổi lớn trong một lĩnh vực, nếu vi phạm có thể bị phạt đến 2 tỷ đồng

21:21 , 19/03/2026
Tổng Bí thư, Thủ tướng dự lễ khởi công đồng loạt 121 trường nội trú ở biên giới

20:52 , 19/03/2026
Vì sao nhiều gia đình trên thế giới dành hơn 20% tài sản cho bảo hiểm và hưu trí?

20:40 , 19/03/2026
Chỉ đạo mới của UBND TPHCM về trục đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

17:30 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên