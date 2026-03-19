Chỉ đạo mới của UBND TPHCM về trục đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu
UBND TPHCM chỉ đạo triển khai tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, vốn gần 8.800 tỉ đồng, giảm ùn tắc khu vực cảng và kết nối cao tốc, vành đai.
UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 6-2-2026 của HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, kết nối với nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TPHCM.
Theo chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư các dự án thành phần) được giao chủ động phối hợp với UBND các phường Long Trường, Cát Lái rà soát các đồ án quy hoạch phân khu liên quan; trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở triển khai Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, đơn vị này phải khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, phục vụ các bước triển khai tiếp theo.
Cùng với đó, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; lập kế hoạch chi tiết thực hiện dự án; chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách nhằm bảo đảm tiến độ.
Sở Xây dựng được giao chủ trì tổ chức triển khai Nghị quyết, đồng thời kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện; hướng dẫn chủ đầu tư về công tác theo dõi, đánh giá, báo cáo định kỳ; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần, bảo đảm phù hợp quy hoạch và hiệu quả đầu tư.
UBND các phường Long Trường, Cát Lái có trách nhiệm phối hợp triển khai các nội dung liên quan, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành liên quan được yêu cầu chủ động hướng dẫn, xử lý thủ tục kịp thời, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách.
Theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố, việc đầu tư tuyến đường này nhằm hình thành trục giao thông chuyên dụng, kết nối trực tiếp cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với hệ thống cao tốc và vành đai, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Đông.
Dự án cũng được kỳ vọng giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu như Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, nhánh phía Đông Vành đai 2 TPHCM, Xa lộ Hà Nội; qua đó hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông tại khu vực cảng, đồng thời giảm lượng xe container vào nội đô, tạo điều kiện phát triển đô thị phía Đông Thành phố.
Dự án có tổng mức đầu tư 8.782 tỉ đồng từ ngân sách, thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2029. Tuyến đường dài khoảng 5,9 km, mặt cắt ngang 60 m; điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối tại nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3.
Dự kiến phạm vi dự án khoảng 61,31 ha, trong đó diện tích bồi thường 6,98 ha, ảnh hưởng khoảng 139 hộ dân, gồm 20 hộ giải tỏa trắng và 119 hộ giải tỏa một phần.
