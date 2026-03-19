Chỉ đạo mới của UBND TPHCM về trục đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 6-2-2026 của HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, kết nối với nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TPHCM.

Phối cảnh trục đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

Theo chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư các dự án thành phần) được giao chủ động phối hợp với UBND các phường Long Trường, Cát Lái rà soát các đồ án quy hoạch phân khu liên quan; trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở triển khai Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, đơn vị này phải khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, phục vụ các bước triển khai tiếp theo.

Cùng với đó, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; lập kế hoạch chi tiết thực hiện dự án; chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách nhằm bảo đảm tiến độ.

Sở Xây dựng được giao chủ trì tổ chức triển khai Nghị quyết, đồng thời kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện; hướng dẫn chủ đầu tư về công tác theo dõi, đánh giá, báo cáo định kỳ; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần, bảo đảm phù hợp quy hoạch và hiệu quả đầu tư.

UBND các phường Long Trường, Cát Lái có trách nhiệm phối hợp triển khai các nội dung liên quan, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành liên quan được yêu cầu chủ động hướng dẫn, xử lý thủ tục kịp thời, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách.

Tổng mức đầu tư trục đường liên cảng hơn 8.700 tỉ đồng