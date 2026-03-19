Tăng tốc thực hiện cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, hoàn thành toàn tuyến vào dịp 2/9/2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái; đại diện Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ…

Tích cực hoàn thiện dự án theo đúng tiến độ

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 với tổng chiều dài 117,5 km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32,7 km) và tỉnh Đắk Lắk (khoảng 84,8 km) với quy mô 4 làn xe, chia làm 3 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư: 21.935 tỷ đồng.

Dự án đã khởi công ngày 18/6/2023; theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, dự án thành phần 1 đã hoàn thành; dự án thành phần 2 còn phần diện tích phát sinh tăng thêm 0,8 ha/3 hộ dân đang chưa thống nhất phương án đền bù, hiện địa phương đang vận động để bàn giao cho dự án trong tháng 3/2026. Dự án thành phần 3 còn phần diện tích phát sinh thêm khoảng 0,4 ha do ngả mái taluy, hiện địa phương đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2026.

Đối với công tác thi công, dự án thành phần 1 (tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản) đã triển khai 3/3 gói thầu, sản lượng đạt 81,1%, cơ bản đáp ứng theo kế hoạch. Dự án thành phần 2 (Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản) đã triển khai 3/3 gói thầu, sản lượng đạt 62,2%.

Dự án thành phần 3 (tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản) đã triển khai 3/3 gói thầu, sản lượng thực hiện khoảng 3.975 tỷ đồng/kế hoạch 4.293 tỷ/giá trị hợp đồng 4.293 tỷ, đạt 92,6% giá trị hợp đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Ngày 19/12/2025, các chủ đầu tư đã tổ chức thông xe kỹ thuật 68 km (20 km đầu tuyến dự án thành phần 1 tỉnh Khánh Hòa, 48 km dự án thành phần 3 tỉnh Đắk Lắk), hiện đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường giao thông đoạn kết nối điểm cuối đường cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột với đường Đông Tây, tỉnh Đắk Lắk, dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 5 km (Điểm đầu tại Km 0+00 thuộc xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk (nút giao CT02 Km 117+593 dự án tuyến cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột; điểm cuối tại Km 5+041 thuộc phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk - Nút giao các đường Quốc lộ 27, đường Võ Nguyên Giáp – đường Đam San).

Dự án kết nối trực tiếp các trục giao thông liên vùng Cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột, đường tránh Đông Buôn Ma Thuột trực tiếp đến sân bay Buôn Ma Thuột và đường Võ Nguyên Giáp vào trung tâm Buôn Ma Thuột và ngược lại có quy mô đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng. Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2026, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Dự án đang lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương và đang triển khai khảo sát, hoàn thiện báo cáo để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Bản đồ hướng tuyến đoạn kết nối điểm cuối đường cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột với đường Đông Tây, tỉnh Đắk Lắk

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, bảo đảm khai thác đúng kế hoạch

Tại cuộc kiểm tra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần của tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất các thủ tục, vận động người dân, sớm bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của dự án thành phần 2 và 3 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm đưa vào khai thác 20 km đầu tuyến thuộc dự án thành phần 1 và 3; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai phần còn lại, bảo đảm hoàn thành toàn tuyến vào dịp 2/9/2026 theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương triển khai đầu tư hệ thống giám sát, điều hành giao thông theo quy định; riêng tỉnh Đắk Lắk, với vai trò cơ quan chủ quản, phải đẩy nhanh thủ tục đầu tư các trạm dừng nghỉ, bảo đảm hạ tầng được vận hành đồng bộ khi dự án hoàn thành.