Lựa chọn nhà thầu cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam trong quý II/2026

Dự kiến lựa chọn nhà thầu cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam trong quý II.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ về tiến độ triển khai các dự án đường sắt trọng điểm, gồm tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với nhiều mốc công việc quan trọng đã được hoàn thành.

Tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng dự kiến khởi công sớm 1 số đoạn vào cuối năm 2026

Đối với tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án đang được triển khai đồng bộ kể từ khi khởi công ngày 19/12/2025. Ở dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga và quảng trường), các nhà thầu đã thi công tại 5 ga gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài và Hải Dương Nam.

Công tác lựa chọn nhà thầu cơ bản đáp ứng tiến độ, toàn bộ 5/5 gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư đã hoàn tất, cùng với 6/12 gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện dự án. Sáu gói còn lại, gồm 3 gói xây lắp và 3 gói tư vấn giám sát, đang được triển khai đồng bộ với dự án thành phần 2.

Về thiết kế kỹ thuật, 5/21 ga đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế. Các ga còn lại đang trong quá trình khảo sát, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026 để phục vụ thi công.

Ở dự án thành phần 2 (xây dựng công trình đường sắt), Bộ Xây dựng đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho 14/16 gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Hai gói còn lại liên quan đến hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và hỗ trợ pháp lý dự kiến hoàn thành trong tháng 3.

Đồng thời, 8 gói thầu giai đoạn thực hiện dự án đang được triển khai thủ tục lựa chọn, ưu tiên các gói khảo sát và lập thiết kế kỹ thuật.

Đáng chú ý, báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn thành báo cáo đầu kỳ vào cuối tháng 3/2026. Sau đó, hai bên Việt Nam - Trung Quốc sẽ thẩm định nội bộ trong tháng 4, hoàn thiện hồ sơ trong tháng 5 và tiến hành thẩm định chung vào tháng 6 trước khi trình phê duyệt.

Song song, công tác thiết kế kỹ thuật cũng được thúc đẩy. Dự kiến tháng 4/2026 sẽ hoàn tất lựa chọn và ký hợp đồng với liên danh tư vấn Việt Nam - Trung Quốc.

Một số đoạn tuyến, đặc biệt khu vực qua Hà Nội có giao cắt với dự án kết nối sân bay Gia Bình, sẽ được ưu tiên hoàn thành thiết kế để có thể khởi công sớm vào cuối năm 2026, phục vụ Hội nghị APEC.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai, bao gồm việc di dời các công trình điện từ 110kV trở lên. Dự kiến cuối tháng 3/2026, Bộ Xây dựng sẽ bàn giao hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương thực hiện.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan đến phương án tuyến, đặc biệt là các đoạn tránh khu vực đứt gãy địa chất dọc sông Lô, sông Hồng; đồng thời hoàn thiện thiết kế tổng thể ga Gia Lâm và các điểm giao cắt để phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Quý II/2026 sẽ lựa chọn nhà thầu cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ Xây dựng cho biết đã phê duyệt các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đánh giá tác động môi trường.

Các đơn vị tư vấn đang hoàn thiện kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho các gói khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026 để tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II.

Song song đó, 15/15 địa phương cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động rà soát khối lượng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng điện và triển khai xây dựng các khu tái định cư, nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long hoàn thiện hồ sơ mời thầu trong tháng 3, tiến tới lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao trong quý II/2026.