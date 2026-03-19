Việt Nam tăng bậc trong danh sách hạnh phúc toàn cầu

Báo cáo được công bố vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).

Ngày Quốc tế Hạnh phúc được LHQ thông qua vào năm 2012, theo đề xuất của Bhutan quốc gia nổi tiếng với cách tiếp cận phát triển dựa trên "Tổng hạnh phúc quốc gia", coi trọng các yếu tố như sức khỏe, giáo dục, môi trường và chất lượng quản trị.

Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025 cho thấy, Việt Nam đứng thứ 46, cải thiện tích cực so với vị trí 54 của năm 2024, vị trí 65 của năm 2023.

Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2026, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2026 là Phần Lan.

Các quốc gia Bắc Âu khác như Iceland, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy chiếm 5 trong 6 vị trí dẫn đầu, trong khi Costa Rica lần đầu tiên vào top 5 với vị trí thứ 4 và là quốc gia Mỹ Latinh có thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Trong 147 quốc gia được khảo sát, mức hài lòng về cuộc sống thấp nhất ghi nhận tại Afghanistan.

Để xác định bảng xếp hạng, khảo sát do Gallup World Poll (tổ chức khảo sát toàn diện nhất và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trên thế giới) thực hiện, cũng yêu cầu người tham gia tại 147 quốc gia đánh giá theo thang điểm, trong đó mức điểm 10 là cuộc sống tốt nhất có thể và 0 là tệ nhất. Mỗi người đưa ra một con số tương ứng, được gọi là thang Cantril.

Các nhà nghiên cứu xem xét sáu yếu tố, bao gồm GDP bình quân đầu người, tuổi thọ, mức độ hào phóng và nhận thức về tự do cũng như tham nhũng, nhằm lý giải sự khác biệt giữa các quốc gia. Bảng xếp hạng được tính dựa trên mức trung bình trong 3 năm.

Năm nay, báo cáo đặt biệt bày tỏ quan ngại về việc sử dụng mạng xã hội quá mức đang làm suy giảm sức khỏe tinh thần của giới trẻ tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Canada, Australia và New Zealand, với tác động nặng nề hơn ở nữ giới. Báo cáo nêu rõ tác động mạng xã hội rất phức tạp, phụ thuộc thời gian sử dụng, loại nền tảng, cách sử dụng cùng các yếu tố nhân khẩu như giới tính và mức sống. Ngược lại, những người trẻ tránh xa mạng xã hội cũng bỏ lỡ một số lợi ích tích cực.