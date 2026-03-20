Hai sân bay Việt Nam lọt top 'tốt nhất thế giới'

20-03-2026 - 07:20 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách những sân bay tốt nhất toàn cầu có sự góp mặt của hai đại diện đến từ Việt Nam. Danh sách này được ví như "Oscar" của ngành hàng không, bình chọn dựa trên tiêu chí như quy trình làm thủ tục, xuất nhập cảnh, an ninh, trung chuyển, mua sắm và dịch vụ lên máy bay.

Theo kết quả vừa được Tổ chức quốc tế Skytrax công bố, hệ thống các cảng hàng không trực thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đồng loạt ghi nhận những thứ hạng ấn tượng trong danh sách những sân bay tốt nhất toàn cầu.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thăng hạng từ vị trí 79 (năm 2025) lên vị trí 71 trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới, gây chú ý ở hạng mục sân bay có quy mô phục vụ từ 30-40 triệu hành khách.

Năm 2026, sân bay Nội Bài đưa hệ thống thu phí không dừng (ETC) vào hoạt động tại các làn xe ra vào nhà ga T1 và T2 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc cục bộ. Không gian cũng được bố trí tối ưu và thông thoáng hơn nhờ nỗ lực cải tạo khu vực làm thủ tục (check-in).

Sân bay Nội Bài có mặt trong danh sách những sân bay tốt nhất thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng có mặt trong danh sách, thăng tiến 9 bậc (từ 84 lên 75) so với năm 2025. Sân bay Đà Nẵng được ghi nhận nhờ tận dụng lợi thế để nâng cao vận hành và tốc độ xử lý thủ tục cải thiện hơn so với năm 2025. Bằng việc phân luồng thông minh và ứng dụng triệt để công nghệ kiểm soát, thời gian xếp hàng chờ đợi của hành khách được rút ngắn.

Danh sách này được xây dựng dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của hành khách toàn cầu, phản ánh trải nghiệm thực tế tại sân bay thông qua nhiều tiêu chí như quy trình làm thủ tục, xuất nhập cảnh, an ninh, trung chuyển, mua sắm và dịch vụ lên máy bay.

Sân bay Đà Nẵng cải thiện chất lượng dịch vụ.

Tổ chức Skytrax cũng được tin tưởng bởi hệ thống đánh giá và xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới về ngành hàng không, được ví như "Oscar" của ngành này.

Ngoài hạng mục kể trên, định hướng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ cũng giúp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đứng ở vị trí thứ 6 tại hạng mục Sân bay sạch nhất thế giới năm 2026 - quy mô phục vụ dưới 30 triệu hành khách.

Sau 3 tháng khởi công, tuyến đường sắt 8,4 tỷ USD nối thẳng Trung Quốc, ứng dụng công nghệ chưa từng có đang được triển khai thế nào?

Hà Nội giải thích về thông tin 'di dời hơn 860.000 dân nội đô'

Cục Thuế hướng dẫn kê khai thuế với hoạt động cho thuê bất động sản

Từ 1/5, Việt Nam có thay đổi lớn trong một lĩnh vực, nếu vi phạm có thể bị phạt đến 2 tỷ đồng

Tổng Bí thư, Thủ tướng dự lễ khởi công đồng loạt 121 trường nội trú ở biên giới

Vì sao nhiều gia đình trên thế giới dành hơn 20% tài sản cho bảo hiểm và hưu trí?

