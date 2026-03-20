Đề xuất xây dựng hơn 5 km đường với tổng kinh phí 1.700 tỉ đồng

Chiều 19-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra thực tế dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện dự án

Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án thành phần 3 (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) dài hơn 48 km, tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỉ đồng. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 94,14%, chậm khoảng 0,9% so với kế hoạch. Dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng tại các nút giao, bố trí tái định cư và tình trạng tái lấn chiếm hành lang thi công.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất với đề xuất xây dựng đường kết nối tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Tại buổi kiểm tra, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối điểm cuối cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với đường Đông - Tây.

Theo đề xuất, dự án có điểm đầu tại nút giao Km117+593 của cao tốc, điểm cuối tại Km5+041 (phường Tân Lập) kết nối với Quốc lộ 27 và các tuyến đường với chiều dài khoảng 5 km. Nền đường rộng 70 m, gồm 2 làn xe mỗi chiều, dải phân cách giữa 19 m và vỉa hè hai bên. Tốc độ thiết kế 80 km/h.

Dự án thành phần 3, dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đạt khoảng 94,14% giá trị hợp đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.700 tỉ đồng. Trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 800 tỉ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 600 tỉ đồng, còn lại là chi phí khác. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công năm 2027 và phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết việc đầu tư tuyến đường kết nối sẽ giúp phát huy tối đa hiệu quả tuyến cao tốc, hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy nhanh thi công để sớm hoàn thành dự án.

Đối với dự án đường kết nối, Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất của địa phương. Trong đó, tỉnh chịu trách nhiệm bố trí vốn giải phóng mặt bằng, ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí xây dựng.