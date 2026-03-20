Dự án khu công nghiệp VSIP dự kiến thu hút 3,5 tỷ USD, tạo việc làm cho 100.000 người hiện có tiến độ ra sao?

Theo Cổng thông tin điện tử Đảng bộ TP. Cần Thơ, ngày 18/3, lãnh đạo Thành phố đã kiểm tra tiến độ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 - VSIP Cần Thơ cùng nhiều dự án trọng điểm khác.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Thành phố ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, chủ đầu tư và nhà thầu trong việc triển khai các dự án, từng bước hình thành hệ thống hạ tầng công nghiệp và giao thông quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Nhiều hạng mục đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư và tăng cường kết nối vùng.

Theo báo cáo, dự án khu công nghiệp VSIP Cần Thơ (giai đoạn 1) có quy mô 293,7ha đến nay đã hoàn thành các hạng mục chính như san nền, giao thông nội khu, hệ thống cấp điện, cấp nước và thoát nước.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ (Nguồn: UBND TP. Cần Thơ)

Hiện, dự án đang triển khai hoàn thiện nhà máy xử lý nước thải công suất 6.000 m³/ngày đêm và hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Dự kiến đến tháng 6 năm nay, khu công nghiệp sẽ đủ điều kiện tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động. Theo thông tin tại buổi kiểm tra, tổng tiến độ dự án đã đạt khoảng 28% và dự kiến đến cuối năm 2026 đạt khoảng 50%.

Các đơn vị cho biết, trong khu công nghiệp, nhà đầu tư thứ cấp Bestway đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với quy mô 28,6ha, tổng vốn khoảng 100 triệu USD. Hiện, Bestway đang triển khai xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 8.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, các đơn vị phải đặc biệt chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.