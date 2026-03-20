Xuất nhập khẩu gần 200 tỷ USD sau chưa đầy 3 tháng

Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Cục Hải quan - Bộ Tài chính, tính đến giữa tháng này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tiến sát ngưỡng 200 tỷ USD chỉ sau chưa đầy 3 tháng.

Trong đó, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng, khi kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu tháng đã đạt 20,3 tỷ USD. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục duy trì sự ổn định với các nhóm hàng công nghiệp chế biến giữ vai trò chủ lực.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu cũng tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh nhu cầu phục hồi sản xuất và mở rộng sản xuất trong thời gian tới.

Dù cán cân thương mại tạm thời thâm hụt khoảng 3,5 tỷ USD, song trong bối cảnh nhập khẩu tăng mạnh để phục vụ sản xuất, mức thâm hụt này được đánh giá là phù hợp và có thể tạo nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu trong các tháng tiếp theo.

Bên cạnh sự tăng trưởng về quy mô, một điểm sáng đáng chú ý của hoạt động xuất nhập khẩu là sự mở rộng và đa dạng hóa thị trường, trong đó nhiều thị trường trọng điểm ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Tại châu Âu, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hà Lan tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan, trong 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 2,36 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 2,24 tỷ USD, tăng 14,4%.

Song song với thị trường châu Âu, khu vực châu Á tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ chỉ rõ, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ ghi nhận bước tiến mạnh mẽ khi kim ngạch hai chiều trong hai tháng đầu năm đạt gần 3 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Trao đổi với báo chí, PGS. TS. Ngô Trí Long cho biết, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu, cần đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng. Việc mở rộng thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do và phát triển các tuyến vận tải thay thế sẽ giúp giảm thiểu rủi ro từ sự gián đoạn của một số tuyến hàng hải chiến lược. Ngành Công Thương cần tiếp tục thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tại các khu vực tiềm năng như Nam Á, châu Phi, Mỹ Latinh hay Đông Âu.

Bên cạnh đó, ngành Công Thương cần tăng cường năng lực phân tích, dự báo các xu hướng lớn của thị trường năng lượng, thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông tin kịp thời và chính xác sẽ giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp chủ động điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cần đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin thị trường với cộng đồng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có cơ sở xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp trước những biến động quốc tế.