Hà Nội khởi công đường Vành đai 2,5 đoạn Dịch Vọng - Thượng Đình hơn 8.400 tỷ đồng

20-03-2026 - 11:22 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 20/3, UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan đã tổ chức lễ khởi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Dịch Vọng - Thượng Đình, dài 2,26 km. Đoạn dự án được chia làm 2 dự án thành phần và có tiến độ hoàn thành năm 2026.

Tại lễ khởi công, đại diện Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông - Chủ đầu tư dự án xây lắp) cho biết, dự án có mục tiêu hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2,5; xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông; hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo cho đô thị dọc tuyến đường nói riêng và của toàn thành phố nói chung; dự án cũng góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô trong công cuộc hiện đại hoá đất nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan làm lễ khởi công dự án đường Vành đai 2,5 sáng 20/3.

Quy mô đầu tư xây dựng được chủ đầu tư thông tin, dự án có tổng chiều dài 2,26 km, được chia làm 2 dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; Dự án thành phần 2: Thi công xây lắp.

Với dự án thành phần 2, được chia làm 3 đoạn tuyến do Ban Giao thông làm chủ đầu tư, bao gồm: Đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, dài khoảng 0,71km; Đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng chiều dài khoảng 0,6km; Đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi chiều dài khoảng 0,95km.

Tại đoạn tuyến từ khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ có điểm đầu tại Khu đô thị mới Dịch Vọng, điểm cuối tại vị trí đường Dương Đình Nghệ, chiều rộng mặt cắt ngang lòng đường 50 mét; Đoạn tuyến Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng có điểm đầu tại vị trí nút giao giữa đường Mạc Thái Tông và Vũ Phạm Hàm, điểm cuối tại vị trí nút giao giữa đường Trần Duy Hưng và Hoàng Đạo Thúy, chiều rộng mặt cắt ngang lòng đường 40 mét; Đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, chiều dài khoảng 0,95km, có điểm đầu tại vị trí nút giao giữa đường Hoàng Đạo Thúy và đường Ngụy Như Kon Tum, điểm cuối phân đoạn tại vị trí Đường Nguyễn Trãi, chiều rộng mặt cắt ngang lòng đường là 40 mét.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đây là một trong những dự án thuộc danh mục các triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của thành phố, có ý nghĩa quan trọng trong góp phần kết nối các trục đường hướng tâm, kết nối các phường từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam, tạo thành đường vành đai trong khu đô thị phía nam sông Hồng để phân tải lưu lượng phương tiện, giảm áp lực lên các tuyến đường Vành đai 2 và 3.

Tình hình thực hiện dự án đến thời điểm khởi công, đại diện UBND thành phố và các phường dự án đi qua là Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân cho biết, đã hoàn thành 0,6 km trên tổng số 2,26 km mặt bằng dự án. Các phần mặt bằng còn lại đang tiếp tục khẩn trương triển khai; đại diện các phường cam kết đến 31/3/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ mặt bằng dự án để bàn giao cho chủ đầu tư.

Với dự án thành phần thi công, xây lắp, Ban Giao thông cho biết, nhà thầu thi công gồm liên danh Công ty cổ phần Sông Hồng - Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng - Công ty cổ phần xây dựng và cây xanh Hà Đô đang triển khai công tác thi công ở những khu vực có mặt bằng; Nhà thầu Tư vấn giám sát là Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà đang lên kế hoạch, biểu đồ, thời gian thi công cụ thể cho từng đoạn tuyến.

Theo Trọng Đảng

Tiền Phong

